這次哪縣市對選舉最無感？ 網友點名新北及「這3縣市」躺著選
2022九合一大選腳步逼近，許多縣市的選戰打得相當激烈，天天在新聞媒體博版面，有網友發文詢問，目前「哪個縣市市民對選舉最無感」，網友點名除了新北市以外的「這3縣市」最無感。
有網友在PTT八卦版發文表示，自己是新北市市民，並對於這次選舉「真的無感」，整天新聞不是臺北，不然就桃園和現在的新竹，因此他相當好奇，有沒有哪個縣市也覺得很無感。
底下許多網友紛紛點名南部3縣市，包含：台南、高雄、屏東，並表示「高雄今年真的有選舉嗎」、「台南高雄一個選舉新聞都沒有，躺著選阿」、「台南高雄屏東阿，空氣都是綠的」、「完全沒有選舉的感覺」、「南部都無感吧」、「台南高雄，你連工作生活身旁都綠的」、「台南，不是拍手通過就好了嗎？西瓜擺一下」、「台南高雄死忠的，未來50年顏色不會變」。
也有人表示新北同樣無感，並表示「新北幾乎無懸念」、「新北阿，都在看其他縣市的戲」，但也有人不認同，表示「新北受台北影響，還是會在意的，畢竟雙北生活圈連在一起，政策都會影響」、「新北恩恩案這麼嚴重還嫌無聊啊？」。
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