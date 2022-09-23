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在地人評林智堅「還算及格」 曝新竹選戰「這2群人」是關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
2022年底九合一大選將近，近日新竹市選情話題增多，就有網友發文說明自己在新竹實際生活的例子，表示他「還算是及格的市長」，並道出此次新竹選舉的關鍵將落在「這2群人」。本報系資料照
2022年底九合一大選將近，近日新竹市選情話題增多，就有網友發文說明自己在新竹實際生活的例子，表示他「還算是及格的市長」，並道出此次新竹選舉的關鍵將落在「這2群人」。本報系資料照

2022年底九合一大選將近，近日新竹市選情話題增多，就有網友發文說明自己在新竹實際生活的例子，表示他「還算是及格的市長」，並道出此次新竹選舉的關鍵將落在「這2群人」。

PTT政黑版有網友針對新竹選情發文，表示自己是7年級的在地新竹人，認為林智堅起碼還算是及格的市長，接著細數林智堅任內的政績。

原PO表示，許多網友都說林智堅任內頂多就是「蓋公園拉皮」，但他認為新竹市也「只能做這些」，畢竟舊城區已經住相當多人，難以去改動；颱風假方面，有次北北基桃還沒宣布，新竹市就先放了，還好放對了，否則「沒放等著被大家臭幹」；在交通方面，寶山路調撥車道，拓寬大學路51巷，都是還不錯的措施；藝文方面，活動也變多了，風箏節大家也玩的很開心，小孩也有地方遛了。

原PO說明，新竹市的天花板「就這麼高」，怎麼弄也變不出新花樣，多虧林智堅這幾年表現正常不錯，民進黨才會用前瞻發錢給新竹蓋建設，否則將「繼續當韭菜，新竹繼續爛」。

然而對於近期爭議，原PO表示棒球場收尾「很草率」，開幕那一週才在重鋪柏油馬路，原PO生活「每天都經過民富街」很有感，但僅是小瑕疵而已；而論文抄襲則根本惹毛新竹的碩博士，踐踏這些人過去日夜的努力，並表示「當我們是白癡」。

最後原PO針對選情分析，表示民進黨新竹市參選人沈慧虹在參選之前，沒人聽過她的名字，因此廣告看板還蠻多的，林智堅挺她「只是在臭她而已」；而國民黨新竹市參選人林耕仁雖說原是新竹縣的，但起碼比沈慧虹早發跡，不過因他是國民黨，頂多拿老人鐵票，年輕人不會投他，老人比例下降，所以選情恐怕不樂觀。原PO最後認為，這次新竹市選戰的關鍵將落在中間選民淺綠淺藍，將牽動這次選戰結果。

此則貼文一出引出網友不同意見，有認同原PO的網友認為「沈我覺得她也沒有很差，只不過被林智堅臭了」、「沈不錯，提很多政策」、「沈是公務體系出身，其實不差，但林智堅這包袱太重了」、「我覺得林智堅整體上施政方向對，棒球場真的是瑕疵而已」、「推一個新竹人的確需要假日遛小孩的地方」。

但也有許多不認同的網友認為「這幾年來小智早就從ee手上拿了不少錢來拉皮辦活動，交通就是爛，爛透了！」、「瑕疵，你去跟球迷講球場是瑕疵啊！看那照片你說是瑕疵？樓梯那邊的鐵片整個都是生鏽了！還小瑕疵」、「為了選舉當政績硬要開幕的，自己搞出來的鍋」、「施工完沒驗收，真的是瑕疵啊」、「客觀不就是花了12億蓋了個爛球場？ 就別的不說！換人進去查球場到底被貪多少都不可能給民進黨選上，特別是無腦挺抄襲的候選人！他選上你哪來自信他會去查？」。

沈慧虹 林智堅 林耕仁 2022大選 選民論戰

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