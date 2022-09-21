菜市場買菜真的比超市便宜嗎？ 網提出有「三大優點」

物價飛漲，越來越多人想減少外食次數，在家自己煮食。《PTT》上便有網友發文詢問，自己最近想買菜回家煮，媽媽建議他可以去菜市場買菜，會比較便宜；但一直有在煮飯的同事卻認為「其實沒有差很多」，讓她疑惑菜市場買菜真的有比大賣場便宜嗎？網友也分享除價錢外，傳統市場還有「品質新鮮」、「量較好買」等優點。

有些網友認為價格的確比較便宜，「同樣100元，大賣場能買到50克，菜市場能買80克」、「便宜很多，但是你要差不多11點才去」、「有，但那時間不見得能配合上班族」、「單純非有機青菜，菜市場便宜很多」、「肉類海鮮沒差多少，蔬菜平常菜市場比較便宜」。

也有人認為重點在品質較新鮮，「便宜不一定，至少葉菜類的品質大部分都比賣場好很多」、「大賣場的菜真的除了包裝整潔乾淨之外，口感或品質真的不如菜市場挑過的」、「菜市場可以買到許多賣場不會進貨的蔬菜」。有網友則指出能少量買是很大優點「一個人煮可以買少量還不錯」、「菜市場量的多寡比較好選」。

但也有些網友對菜市場印象不好「老鼠比較大隻」、「很多攤販看年輕人不懂，不是賣貴就是拿爛的部位給你被騙好幾次」、「菜市場的菜雖然看起來便宜，但買回來挑掉後算一算根本沒差」、「還是回賣場看的到價格比較安心」、「不懂殺價好像很虧」。