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好市多有機蔬菜上驚見蝸牛好安心 網打臉：有「這1物」才算數

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在蔬菜上發現一隻蝸牛。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO在蔬菜上發現一隻蝸牛。圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

近年國人的健康意識提高，不少人不僅從生活習慣和日常運動下手，甚至還會關心吃進肚的蔬菜是否為有機。然而，日前一名網友在臉書上發文，透露自己在有機蔬菜上看到蝸牛，因此更加相信真的是有機栽種，而貼文曝光後卻遭網友打臉。

日前一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文，原PO提到自從好市多北台中店開幕以後，自己都在好市多購買蔬菜，原因就是蔬菜都很乾淨耐放，「雖然貴了一點，但是看在是有機蔬菜，也就不那麼心疼了，不過心中一直在想，真的是有機蔬菜嗎？」

疑問一直存在原PO心中，直到他某天在綠色蔬菜上看到一隻小蝸牛，因此聯想到若蔬菜上出現蟲，就可以相信蔬菜是有機的。因此，原PO在貼文中開心表示，「今天終於得到驗證了！小蝸牛被放生了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛打臉，「有機跟蟲什麼的不能畫上等號」、「有噴農藥也有蝸牛啊⋯實驗過」、「市場的菜就有小蝸牛了」、「我在市場買一把20元的菜，也會有蟲或蝸牛啊」、「千萬不要以為有蝸牛就是有機」、「我市場買的菜不洗乾淨也都會發現蝸牛」、「蝸牛不怕一般農藥，有專門針對蝸牛的農藥」、「菜市場買菜有時候也有蝸牛和菜蟲，跟是不是有機沒關係」。

另外，有內行網友提到「有機標章」，「有蟲沒蟲不能代表有機，要看標章，這不能作假，會罰錢的，不是農民可以負擔的」、「我記得有機要有貼有機標章，至少是最基本的方法」、「能賣有機的確是有機栽培，有機的檢驗單位每家不同，有些是可以使用安全農藥，有些則是不行，都是合法的，台灣農藥檢驗在全世界算是名列前茅的嚴格，所以買有機的可以算是非常安全」、「有貼有機標章就是有機蔬菜了」。

好市多 Costco 農民

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