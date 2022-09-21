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921大地震23周年！他問 ：當年你在做什麼？網憶「逃命」餘悸猶存

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為九二一大地震，台北市八德路東星大樓倒塌，震驚全台。報系資料照
圖為九二一大地震，台北市八德路東星大樓倒塌，震驚全台。報系資料照

今天是921地震【921地震】又稱為集集大地震，1999年9月21日凌晨1點47分15.9秒發生，總共持續大約102秒，全台有感。震央位於南投縣集集，震源深度為8公里，芮氏規模為7.3，造成2,417人罹難，29人失蹤，11,305人受傷，另有51,711棟房屋全倒，53,768棟房屋半倒，是台灣戰後傷亡損失最嚴重的自然災害。23周年，台東凌晨接連發生兩次芮氏規模4以上地震，不少民眾被搖醒奪門而出，得知今天是921，直呼「太巧合，嚇死了」。有網友想起當年的921地震，在ptt八卦版發文：「23年前的9/21/1：47你在做什麼？」

原po說，921地震當時他還是學生，半夜不睡覺正在偷打電動，一陣天搖地動後就停電了，他也只能睡覺，隔天知道不用去學校上課還一度暗爽，後來看到新聞報導，才驚嚇發現很多房子都倒了，「完全笑不出來」。他問當年大家都在做什麼呢？有衝出家門嗎？

不少人心有餘悸，「和媽媽、弟弟在睡覺，電視機被搖下來『砰』一聲好大聲， 熬夜的老爸衝進來，叫醒我們下樓往外跑，邊逃邊被地震推去撞牆」、「被搖醒，全家往外跑」、「跟爸媽跑出去，看到遠處天空紅後來才知道埔里酒廠大火，小小年紀覺得那天星星好多」、「在睡覺被搖起來，嚇的躲到桌子下面，之後一直有餘震，非常難熬的夜晚，後來就在桌底睡著，隔天一大早太陽出來後有一種劫後餘生的感覺」、「睡覺時突然被拋起來，隔天才知道附近死了很多人」。

很多人在睡覺，「睡覺被阿母叫醒」、「完全睡死，後來停電沒電扇，才被熱醒」、「躺在床上想著要不要跑，然後就停了」。也有人醒著，「小7店員正在進貨」、「洗澡到一半停電用爬的」、「震完停電，聽收音機報災情，第一個是台北松山有大樓倒了， 再來南投台中一堆房子倒了」、「那個時段TVBS播西遊記2，我看凌晨1點重播，就遇到大地震」。

很多人都是學生，「正在準備國中模擬考」「當時才國中，聽了一整晚廣播」、「在學舍五樓，奮力把同學抱下床後，一起走搖晃的逃生梯逃走，宿舍門差點打不開」、「睡不著，因為當天是大學新生開學」。有人在當兵，「入伍生就寢or站哨」、「在金門睡覺，起床才知道出大事」。

不少人太小，完全沒印象，「我那時候才1歲」、「喝奶」、「那時候才小一，睡飽飽，隔天才知道」、「那時候還是嬰兒，不知道」、「剛出生五天，也不知道發生了什麼事」。

地震

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