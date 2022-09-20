快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

駭客超囂張！Jennie私照又外流 浴缸泡澡照曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北烤玉米「2支265元」嚇壞人 網：突然覺得阿堂鹹粥便宜

聯合新聞網／ 綜合報導
網友到新北萬里買烤玉米，二支265元，她覺得很貴。 示意圖／ingimage
網友到新北萬里買烤玉米，二支265元，她覺得很貴。 示意圖／ingimage

台灣近年來物價飆漲，通膨令人擔憂。一名網友日前至北海岸名店購買烤玉米，兩根要價265元，讓她嚇得在爆廢公社二館PO文寫說「我知道萬物皆漲，也可能是我吃米不知米價，趕快吃一口壓壓驚。」

從PO文網友照片中的烤玉米紙袋可發現，原來是新北市萬里區的「知味鄉」烤玉米排隊名店。有網友留言認為，「真的太貴了，不會買」，也有人覺得差不多就這個價錢，原PO則回說「很多年沒買，今天有嚇到。」

「台中旱溪夜市還有三支100的」、「好幾年前買玉米，一隻就要100多元了啊！從此不再買烤玉米了」、「真的貴，一年只能只一次」、「我知道水煮玉米一根20塊後，再也不買這種盤子烤玉米，外面小攤販烤一隻魷魚都沒這麼貴」、「昨天去湖口老街3支100，我是不是要全部包起來？」

但也有人覺得這樣的價錢還好，因為烤玉米本來就不便宜，「花蓮東大門夜市的也差不多這麼貴」。甚至還有人力挺表示，「這家價格一直都不親民，但真的很好吃，醬跟玉米不會有兩個味道。」「一隻132元，算便宜了，妳有吃過一隻150的嗎？」「成本漲了呀從10塊漲到20，不漲不行。」

不過也有網友指出，烤玉米這種東西看地方買，有些地方一支幾十元，有些地方一支上百元，總歸一句話，買之前問清楚就對了。此外，還有人留言表示「突然覺得阿堂鹹粥好便宜」、「烤玉米的價格可以去吃海產粥了。」

延伸閱讀

買烤玉米台語說一句「卡季」 內行一聽秒讚：懂點

夜市小吃漲很大！他買三樣破五百 網哭：銅板價變紙鈔價

超高CP值香濃烤玉米！台南高記珍珠玉米一律40元　奶油、沙茶口味全都想吃

網友曝夜市3根烤玉米花了318元 直呼：股票大賺才敢吃

相關新聞

阿姨聽電話操作ATM…熱心男緊急「伸出一指」 萬人讚：聰明

即使政府已宣導防詐騙多年，仍有民眾不慎被詐團的話術矇騙。有網友日前在郵局遇到一位疑似正與詐騙集團通電話的女性，機警阻止了對方從ATM轉帳，他的見義勇為也讓上萬網友齊聲稱讚：「社會需要多一點像你這樣的人

批評高虹安留言一整排「異常帳號」 網傻眼：網軍出包？

民眾黨新竹市長參選人高虹安近日成為焦點人物，先前Dcard一篇以「本是在野黨，相煎何太急」為題的文章，批評他沒能好好掌握監督權力，前幾樓留言也幾乎一面倒認同原PO的看法。如今該篇文章再度被翻出，不只原PO，就連前幾樓的留言都顯示「此帳號疑似異常」，令網友直呼「笑死，1450出包了。」

當年赴日旅遊超猛「一日特攻」都誰在玩？網曝心酸真相

近期日本旅遊逐步鬆綁，日前更傳出將開放自由行與對台免簽，讓許多人赴日旅遊的心情蠢蠢欲動，有鄉民就想起過去廉航盛行時代，常看到「一日特攻」玩日本，好奇是否要日旅老鳥等級或有錢人才能這樣玩，釣出網友透露「一日特攻」的真相。

王偉忠嘆社會對立催生「一類人」 連創作人也淪網軍箭靶

電視製作人王偉忠昨（19）日受邀至政論節目與資深媒體人唐湘龍對談，不僅暢聊他的演藝經歷，也對當前的社會氛圍多有批評。王偉忠直言，現在的台灣反而不如以往包容，不斷製造對立，未來恐怕「中共同路人」會比「非中共同路」人更多。

百貨櫃姐疑「詐餐」 網友酸：為一份外送餐 人格都不要了

因應疫情關係，不少大樓限制外送員不得送上樓，有一位外送員上網發文表示，日前他到某知名百貨公司送餐，該櫃姐取餐後，卻回報外送業者客服「沒有拿到餐點」，他接到客服電話之後，馬上回到百貨公司「並報警處理」請警方協查，網友直呼「為了一份餐點，連人格都不要了」。

新北烤玉米「2支265元」嚇壞人 網：突然覺得阿堂鹹粥便宜

台灣近年來物價飆漲，通膨令人擔憂。一名網友日前至北海岸名店購買烤玉米，兩根要價265元，讓她嚇得在爆廢公社二館PO文寫說「我知道萬物皆漲，也可能是我吃米不知米價，趕快吃一口壓壓驚。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。