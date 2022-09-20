新北烤玉米「2支265元」嚇壞人 網：突然覺得阿堂鹹粥便宜

台灣近年來物價飆漲，通膨令人擔憂。一名網友日前至北海岸名店購買烤玉米，兩根要價265元，讓她嚇得在爆廢公社二館PO文寫說「我知道萬物皆漲，也可能是我吃米不知米價，趕快吃一口壓壓驚。」

從PO文網友照片中的烤玉米紙袋可發現，原來是新北市萬里區的「知味鄉」烤玉米排隊名店。有網友留言認為，「真的太貴了，不會買」，也有人覺得差不多就這個價錢，原PO則回說「很多年沒買，今天有嚇到。」

「台中旱溪夜市還有三支100的」、「好幾年前買玉米，一隻就要100多元了啊！從此不再買烤玉米了」、「真的貴，一年只能只一次」、「我知道水煮玉米一根20塊後，再也不買這種盤子烤玉米，外面小攤販烤一隻魷魚都沒這麼貴」、「昨天去湖口老街3支100，我是不是要全部包起來？」

但也有人覺得這樣的價錢還好，因為烤玉米本來就不便宜，「花蓮東大門夜市的也差不多這麼貴」。甚至還有人力挺表示，「這家價格一直都不親民，但真的很好吃，醬跟玉米不會有兩個味道。」「一隻132元，算便宜了，妳有吃過一隻150的嗎？」「成本漲了呀從10塊漲到20，不漲不行。」

不過也有網友指出，烤玉米這種東西看地方買，有些地方一支幾十元，有些地方一支上百元，總歸一句話，買之前問清楚就對了。此外，還有人留言表示「突然覺得阿堂鹹粥好便宜」、「烤玉米的價格可以去吃海產粥了。」