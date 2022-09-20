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強震來襲躲桌下避難卻被笑 劉軒嘆：台灣防災演習不夠徹底

聯合新聞網／ 綜合報導
劉軒與家人在外用餐遇到強震。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影
劉軒與家人在外用餐遇到強震。 聯合報系資料照／記者曾吉松攝影

花東近日震不停，18日下午2點44分發生的規模6.8強震，更讓花蓮災情慘重。由於這起地震深度僅7公里，即使是距離震央較遠的台北，民眾仍能感受到強烈的搖晃。當時正在餐廳用餐的作家劉軒，在地震發生時立刻躲進桌下避難，起身後卻見到鄰桌異樣的眼光，讓他感嘆台灣人的防災意識有待加強。

劉軒在臉書上記錄下這個午餐的插曲。他在貼文中寫道，地震時他與家人正在百貨公司7樓用餐，原本以為是前一天規模6.4地震的餘震，沒想到搖晃突然劇烈，不只四周傳來各種撞擊聲響，天花板上的LED燈也閃爍著，於是他立刻和妻小鑽到桌子底下。

待搖晃平息，他們慢慢從桌下爬出來後，發現自己似乎是整間餐廳裡唯一這樣避難的一組客人，而且旁邊還有一桌年輕男女注視著他們，彷彿是覺得他們的行為有點好笑。

「但我可不覺得這種緊急狀況下，還要care什麼面子問題。」劉軒解釋，大家都知道桌下避難有三個步驟：趴下、掩護、穩住（抓住桌腳），因為地震的傷患中，大部分都是被震落的物品砸中頭部，所以躲進桌下是為了避免被砸傷。

然而根據他的觀察，台灣許多防災演習都做得不夠徹底，例如大樓火警測試只是按個警報，同時還廣播要大家無須動作，其實真正的防災演習應該是要大家「立即行動」，才不會等遇到真實情境時愣在原地、不知所措。

劉軒提醒，雖然相較於大自然的威力，我們連一隻小螞蟻都不如，但不需要過於擔憂或嚇自己，「該做的準備、該有的防災演習，一定要做好。」並分享了一個台北市政府的防震宣導影片，建議大家參考。

劉軒 地震

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