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國中生跑超快！本名「鄂行誠」 一家超幽默名字笑翻網友

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享一張照片，有位鄂行誠同學在高雄市中等學校運動會跑出好成績，有趣諧音引發一串歡樂留言。 圖擷自路上觀察學院
有網友分享一張照片，有位鄂行誠同學在高雄市中等學校運動會跑出好成績，有趣諧音引發一串歡樂留言。 圖擷自路上觀察學院

很多學校會在校門口掛布條，表揚學生傑出表現。有網友分享了某國中掛布條，表揚某學生在高雄市中等學校運動會跑出好成績，同學叫做鄂行誠(諧音「二行程」)，網友還開玩笑「這位同學轉速一定拉很高，恭喜他（還真能跑）」

原po在臉書社團路上觀察學院分享這張有趣的照片，原來鄂行誠同學今年參加高雄市中等學校運動會，跑出了200公尺第一名、400公尺第一名，打破大會紀錄的好成績。原po也稱自己小孩也是同所國中畢業校友，「這個國中田徑隊表現不錯」。

人名諧音有趣，網友紛紛開起玩笑，「碳排放應該也不低」、「會吃機油嗎」、「唯一支持二行程」、「這位同學我認識，聽說他走路去7-11還被測速照相」。驚喜的是，po文還釣出野生鄂行誠，超幽默和網友互動。

網友問，「請問是吃那一牌的機油」，鄂行誠回「95加滿」。網友問「家裡養的魚是不是叫鄂魚」，鄂行誠回，「我家真的有養魚欸，就決定叫他們鄂魚了」。網友問，「可是二行程現在要被淘汰了」，鄂行誠委屈地回，「剩我了」。網友問，「裁判，為什麼機車也可以比賽跑步」，鄂行誠回，「 我用雞腿把裁判買了」。

也有網友認出鄂行誠老爸是他老師，說鄂老師都這樣介紹家人，「我是鄂森培，培是幾聲？二聲培，我兒子是二行程，我女兒鄂米迦，我老婆是惡太太。」姊姊鄂米迦也跳出來和網友互動，「叫我嗎」。網友忍不住大讚，「這家人真的太歡樂了。」

國中生 測速

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