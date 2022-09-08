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回娘家烤肉人多！她熱心分配位子被狂虧 媽下秒「驚人舉動」全場笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
原po烤肉主動幫大家分配座位，沒想到媽媽下秒鐘也做了同樣的事，讓人直呼基因強大。 圖/pixabay
原po烤肉主動幫大家分配座位，沒想到媽媽下秒鐘也做了同樣的事，讓人直呼基因強大。 圖/pixabay

中秋節要到了！不少人會趁著連假團聚烤肉，最近有一名女網友表示，最近回娘家烤肉的時候，因為人數超過10人，但桌子很小，所以就不自覺的開始幫大家分配位子，沒想到媽媽從屋內走出來時，也開始做了一模一樣的事，讓大家瞬間笑翻，直呼「基因真不是開玩笑的」。

一名女網友在臉書社團「匿名2公社」發文說道，因為快要中秋節了，最近提前回娘家烤肉，因為人數眾多，超過10多個人，但桌子又比較小，所以她就主動開始幫大家分配位置，指揮大家「爸坐這、某某坐這、這個位子留給他老婆…一個人碎碎念」。

這時在場的大家都沒有出聲，原po還被弟弟笑強迫症，她自己也心想什麼時候開始變這樣的，結果下一秒，媽媽從屋內走出來的時候，「也開始分配位子」，全場瞬間笑成一團，直呼「基因真不是開玩笑的」。

網友看完文也紛紛回應，「那媽媽跟你分配的位子一樣嗎？」、「好歡樂的一家子」、「原來是基因搞的鬼」、「遺傳啦遺傳」、「先別坐下，等等阿嬤會再分配一次位置」、「沒事的，我跟我媽都還會同時間買同樣的東西回來吃」、「強迫症還有併發症，『我才是對的，要聽我』」。

也有網友分享自己經驗，「我習慣手機包擦拭布後收進包包，就算手拿著手機使用都要隔著那條布，因為會流手汗，我跟我爸沒有同住，之前有需要帶他去看醫生時，我看到他講完電話，拿著一塊布把手機包起來再收進口袋，我內心真的噗哧一下，果然強迫症會遺傳」。

中秋節 烤肉

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