疑偷電！郵局電動車插座接「大同電鍋」網傻眼：行走的廚房?
大同電鍋是台灣家庭必備的煮飯好物，家裡有大同電鍋不稀奇，但是大同電鍋出現在路邊，就很少見了。有網友在臉書粉絲團《路上觀察學院》貼出了了一張照片，只見路邊有插座，竟然插著一只大同電鍋，「第一次看到有人在路上煮飯，行走的廚房」。
原po貼出照片，只見圖中有兩個郵筒，下方各有插座，一個連接到一輛電動自行車、一個則是連接著大同電鍋，車牌上方路標寫著「北忠街」，竊電行為引起熱議。
網友傻眼，「只有飯不行啊，炒菜的地方在哪裡」、「我以為是電鍋造型行動電源」、「下次跳電終於不是動物來背鍋，是鍋自己背」、「食字路口」、「電鍋還有平安符嗯」、「裏蘊大同(電鍋)，大盜之行也，電箱為公」、「趕快派松鼠去阻止他烹飪」、「原來這才是野炊」、「重點旁邊郵局人來人往，這樣充電都沒人發現」。
有人觀察入微，「電鍋上無臉男驚嚇」。也有人緩頰，「那個郵筒就是郵局提供給電動車輛充電用的哦，所以沒有問題」。、
網友扮柯南認出地點，「這在台南北區，國稅局大樓、天公廟附近，對面是公園國小」、「這麼正大光明也是不簡單」。有網友貼出相關報導，指2020年曾經有位男子自稱身體不適，曾在同個地點插電鍋煮藥，不知道這次是否同個人。
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