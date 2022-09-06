「畢業要出來選舉？」長輩知道他讀政大後反應 網友笑翻

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聯合新聞網／ 綜合報導
一聽到他是唸國立政治大學，親戚們就會說「阿哩政治大學畢業出來要選舉嗎？」。本報資料照片
一聽到他是唸國立政治大學，親戚們就會說「阿哩政治大學畢業出來要選舉嗎？」。本報資料照片

有一位唸國立政治大學的網友，說他從大一開始，每逢過年過節回南部看到親戚，都會被問「你在哪裡讀書阿？」、「阿哩政治大學畢業出來要選舉嗎？」、「你來選里長我會投給你」這樣的對話讓他感到無言，每回只能傻站在原地，笑苦以對。

日前一名網友在Dcard上以「親戚知道我讀政大的反應」為題發文，原PO透露他是南部人，從大一到現在每次回南部過節，都會被問在哪裡唸書？老一輩的人似乎覺得國立的都很強，一聽到他是在台北唸國立政治大學，親戚們就會說「高材生餒」、「阿哩政治大學畢業出來要選舉嗎？」、「你來選里長我會投給你」之類的話，常令原PO無言以對，想聽聽網友們對於這樣對話的看法。

該文一出底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「那交通大學出來是要指揮交通」、「海洋大學有跑船人搖籃地的美稱」、「還好你親戚沒說下海都賺很多」、「往後直接跟親戚說，海大就是鴻海資助的大學」、「那中國文化大學，不就被認為是中共同路人了…會這樣說是因為我實際問過大陸人（去中國自由行），文化在中國好像評價不錯的樣子」。

也有不少網友分享自身類似經驗，「你讀哪啊？海洋大學…喔那也不錯啦，現在捕魚的都賺很多」、「我爸叫我學測不要填海大，因為他覺得海大出來就是要做海軍的」、「我遇到的都是問，那你以後要跑船嗎？」、「沒事啦，我說我航管，親戚也覺得我是要去跑船的」、「笑死，我讀國立臺北大學，親戚以為我讀台大」。

政大 海大 親戚

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