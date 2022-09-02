法國正妹被男友「拐來台」！這點讓她每天後悔 見台人工時驚：該去抗議

一名來自法國的正妹茱麗葉（Juliette），今年為了追愛來台，但她一到台灣就被炎熱的天氣給嚇傻，並開始後悔自己帶了太多時尚服裝過來，不僅如此就連台人的工時也令她超驚訝，直呼「大家應該要組織起來去抗議！」。

茱麗葉接受YouTube頻道《不要鬧工作室》採訪，影片中她表示，身為一個法國人，她相當注重自己的風格，所以當她拜訪台灣時，她為了看起來得體，從法國帶了許多非常時尚的衣服，結果來台灣後卻馬上後悔。

茱麗葉解釋，她在2019年到韓國首爾讀書時，結交一群來自台灣的朋友，後來被邀請來台灣玩，而那年冬天的台灣之旅，也是她初次來台旅遊，當時她在夜店結識一名英語流利的帥哥，茱麗葉透露，她離開台灣後，兩人仍保持聯繫，過了1年便順利發展成男女朋友。

在疫情之下，只要法國國門開，男友就會立刻飛到法國，且一年就來找她兩次，令她十分感動，但後來男友因工作緣故變忙，茱麗葉就想說這次該換她來台灣拜訪男友了。茱麗葉透露，疫情期間要拿到台灣簽證真的很困難，但她不在乎，甚至早就訂好來台的機票，最終她也順利來台，不過這次是她首次體驗台灣的夏天，令她忍不住崩潰「每天都熱到快融化」、「為什麼台灣可以這麼熱？」。

茱麗葉表示，台灣氣候潮濕，還要每天戴口罩真的很不舒服，因此她想到自己起初帶來台灣時尚卻厚重的衣服，讓她覺得超級後悔。

而除了台灣的天氣外，茱麗葉表示還有一點讓她很震驚，就是「台灣人的工作時間」。由於男友時常加班，有時候連周末都要，但男友卻說這很正常，令她大吃一驚，因為在法國上班，每週固定要有2天的連續假日，且每年一定要有5週的假期，無論任何行業都享有這樣的福利，因此當男友表示在台灣加班還不一定有薪水時，她驚呼「大家應該要組織起來去抗議！」。

不過茱麗葉也表示，儘管如此她還是很開心能來台灣，這次有更充分的時間讓她了解、體驗台灣的文化，並誇讚「這裡的大自然和食物真的非常棒」。