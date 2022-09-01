興達漁市導航亂報？看板提醒路不通 網友實測硬闖嚇：一直鬼打牆

現在許多民眾出門旅遊都會依賴衛星導航，去到想去的景點。然而，導航「迷航」的事件層出不窮，觀光區附近的居民也會不時碰上誤信導航而迷路的外地遊客。高雄市興達港區附近的居民就自製多個看板提醒欲前往興達港觀光漁市的遊客「此路不通興達漁市」，實際到過當地的網友也分享自身經驗：「那段真的不斷鬼打牆，可怕，一直在魚塭繞。」

興達港觀光漁市為高雄熱門景點，許多外地遊客為了到達當地會使用衛星導航，不過如果在導航時定位「興達港」，中途就會碰上臉書「爆料公社」分享的當地居民自製提醒看板，上頭寫著「導航錯誤，此路不通興達漁市」，還有多張手寫看板「請導7字『興達港觀光漁市』謝謝」、「前沒路，前魚塭」、「前內海2公里魚塭鐵門，沒路沒路」。

熱心民眾自製看版提醒遊客別走錯路了。圖擷自 爆料公社臉書

網友除了大讚當地居民是「善心人士」、「好人有好報」，許多人也開玩笑表示，告示牌越是這樣寫，反而更容易激起好奇心：「沒進去看看不死心，我要看盡頭是什麼」、「雖然不通但也要去看看是怎樣不通」，更有不少網友分享自己實際「硬闖」的經歷：「那段真的不斷鬼打牆，可怕，一直在魚塭繞。」

實際用 Google街景功能觀看到達「興達港」的路線，的確會進入廣大的魚塭區，不過Google地圖的「興達港」現在已有熱心民眾提醒這是錯誤的地標，呼籲遊客導航別導錯了。