爸爸媽媽都忙什麼？ 網友曝光開學時最熱鬧的四個地點

每到開學季，不少父母就會帶孩子去買新制服、新書包，以及採購文具用品。然而，一名網友在臉書上寫道「開學前一天的文具行」，從照片中可以看見文具行擠滿人潮，排隊隊伍更多達數十人，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，文具行內的走廊擠滿人潮，不少父母帶著小孩來採購文具。仔細一看，長長的排隊隊伍疑似就在等結帳，有人手裡拿著書套和各類文具用品。對此，原PO在貼文中曝光拍攝照片的時間點，直呼「開學前一天的文具行！」

貼文底下吸引大量回應，不少家長紛紛哀嚎，「媽媽，老師說明天要帶一盒全新的黏土，為什麼不早說？已經11點了，為什麼現在才說？」、「午夜的小北也差不多」、「有國小和幼稚園孩子的家長，每天都有東西要買」、「每學期都買三千塊左右的文具，但就是不夠，不知道為什麼」、「聽說小孩子都是吃完晚餐後，他們才會告訴家長明天要帶的文具用品」。

另外，也有網友表示，「開學後換檢查，牙科和眼科一堆人」、「過幾天就是視力檢查，一堆擠在眼科」、「再過幾個禮拜換眼科都是人」、「第二天繡學號客滿」。