快訊

北台灣今晚變天！強颱軒嵐諾估周五海警 氣象局曝颱風假機率

圖輯／戈巴契夫28年前訪台展現俄式幽默 強調筆桿比槍桿重要

柬埔寨人口販賣案延燒中：這座大城市為何變成「罪惡之城」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

爸爸媽媽都忙什麼？ 網友曝光開學時最熱鬧的四個地點

聯合新聞網／ 綜合報導
文具行內擠滿人潮。圖擷自爆廢公社
文具行內擠滿人潮。圖擷自爆廢公社

每到開學季，不少父母就會帶孩子去買新制服、新書包，以及採購文具用品。然而，一名網友在臉書上寫道「開學前一天的文具行」，從照片中可以看見文具行擠滿人潮，排隊隊伍更多達數十人，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，文具行內的走廊擠滿人潮，不少父母帶著小孩來採購文具。仔細一看，長長的排隊隊伍疑似就在等結帳，有人手裡拿著書套和各類文具用品。對此，原PO在貼文中曝光拍攝照片的時間點，直呼「開學前一天的文具行！」

貼文底下吸引大量回應，不少家長紛紛哀嚎，「媽媽，老師說明天要帶一盒全新的黏土，為什麼不早說？已經11點了，為什麼現在才說？」、「午夜的小北也差不多」、「有國小和幼稚園孩子的家長，每天都有東西要買」、「每學期都買三千塊左右的文具，但就是不夠，不知道為什麼」、「聽說小孩子都是吃完晚餐後，他們才會告訴家長明天要帶的文具用品」。

另外，也有網友表示，「開學後換檢查，牙科和眼科一堆人」、「過幾天就是視力檢查，一堆擠在眼科」、「再過幾個禮拜換眼科都是人」、「第二天繡學號客滿」。

爆廢公社 父母

延伸閱讀

外食族菜單上吊車尾？深夜超商飯糰剩一堆 網曝「不吃」主因

「含頭15公分」麥當勞冰炫風湯匙縮小了 鄉民一看：這是台灣人的形狀？

新衣服需要洗過再穿嗎？ 內行人曝後果：嚴重可能導致皮膚病

1人用餐坐大桌被他PO照公審 網反嗆：怕沒位要早點到

相關新聞

爸爸媽媽都忙什麼？ 網友曝光開學時最熱鬧的四個地點

每到開學季，不少父母就會帶孩子去買新制服、新書包，以及採購文具用品。然而，一名網友在臉書上寫道「開學前一天的文具行」，從照片中可以看見文具行擠滿人潮，排隊隊伍更多達數十人，而貼文曝光後也掀起討論。

司馬庫斯「垃圾瀑布」隔6年仍在！外籍網紅沉痛曝真相 網：謝謝你愛台灣

外籍YouTuber小飛多年前曾曝光他在司馬庫斯拍到垃圾瀑布畫面，當時政府派人清走大量垃圾。六年後小飛舊地重遊，卻發現垃圾瀑布依舊。小飛感嘆，「我在6年後回來看看它現在的樣子，並毫不驚訝地發現一切都沒有任何改變。」

老闆娘希望護理師幫她跟老公「生小孩」 還強調：讓妳扶正

出社會後，可能會遇到許多老闆的不合理要求，不過「幫忙生小孩」的要求，倒是非常罕見。日前一名家庭護理師指出，老闆娘最近告訴她「自己有不孕症，跟老公無法生小孩，所以希望妳可以幫忙生小孩」，而且老闆娘還說「老闆是某大公司的經理，願意退讓給原PO當正式老婆」，讓她十分猶豫。

1人用餐坐大桌被他PO照公審 網反嗆：怕沒位要早點到

餐廳等候用餐人數眾多時，通常店家會詢問單人用餐者能否併桌，但日前有名網友抱怨，在等候用餐期間，發現有單人使用6人桌吃飯，讓他質疑「存什麼心態？」不過貼文一出，原PO反遭網友酸：「為什麼要跟你併桌？怕沒位子要早點到」。

「含頭15公分」麥當勞冰炫風湯匙縮小了 鄉民一看：這是台灣人的形狀？

麥當勞的冰炫風受到許多大小朋友們的喜愛，為了方便挖取盒子裡的冰品，附的杓匙長度及寬度也經過特別設計，不過有網友po出一張照片才知道，「原來台灣人用的尺寸縮小了」引發熱議。

宮廟太多對新莊三重是阻礙？ 網友酸：中永和新店也算偏鄉

日前一名網友在PTT上發文表示「中永和新店人普遍不考慮新莊三重嗎？」原PO聽朋友說土生土長中永和新店一帶的人，都不會選擇去買三重、蘆洲、新莊的房子，因為他們普遍認為那區域的人口素質差、宮廟8+9(八家將)多，只有北漂的人才會去住。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。