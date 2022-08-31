喝酸辣湯撈出「一顆乳白色硬物」 牙助眼尖猜：應該是大臼齒

在外用餐最怕遇上衛生不好的狀況，假設出現「加料食材」也是相當恐怖。一名網友在臉書上發文，透露在嘉義某間水餃店點了一碗酸辣湯，結果快喝完時竟然撈出「一顆牙齒」，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，從照片中可以看見網友手拿「一顆牙齒」，而下面則是一碗酸辣湯。原PO透露在嘉義的某間水餃店點了一碗酸辣湯，快喝完時才發現湯裡有一顆「牙齒」。對此，原PO驚訝直呼「號外號外！在嘉義水餃店大放送，喝酸辣湯送牙齒！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「被你發現好喝的秘訣了」、「相信我，掉牙的人比你還難過」、「好噁心啊」、「天峰的牙齒終於被找到了」、「超噁的⋯跟牙齒主人喇舌」、「敢摸我也是佩服你了」、「賺到了！洗乾淨帶回家藏在枕頭底下」、「這也太誇張了吧」、「啊⋯這我會當場吐出來」、「往好處想，它沒有黑黑的蛀牙或檳榔垢之類的」。

另外，也有網友激烈討論「牙齒究竟是誰的」，「可能牙根蛀壞了，但的確是大臼齒」、「看起來像是牙套，叫廚房開口ㄧ看就知道是誰的」、「牙齒怎麼來的好好奇」、「這牙齒看起來很像豬的牙齒」、「這有可能是豬的牙齒」、「這看起來是假牙」、「應該不是人的吧，如果是人的牙齒那就真的扯」、「用豬頭骨熬高湯，高湯沒撈過，這應該是豬牙」。

最後，也有網友分享類似經驗，「之前吃越南河粉吃到一顆豬牙，當時整個頭皮發麻，然後轉頭看高湯鍋發現有整顆的豬頭骨才鬆口氣」、「我在鳳山一家滷味店也吃到過斷掉的牙齒，到現在想到都會乾噁」、「小時候我舅舅說他去市場買豬血湯，在裡面發現一顆牙齒跑去跟店家理論，店家堅稱是豬牙後來退他錢，結果回家照鏡子時發現是自己的假牙掉了」、「我國小時跟同學去吃米血，我同學在米血裡面也吃到大顆牙齒」。