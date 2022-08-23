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殺警嫌林信吾逃亡…網友回憶陳進興事件「整個時代都唾棄」

聯合新聞網／ 綜合報導
22日台南發生警察遭嫌犯殺害事件，而嫌犯在案發後逃亡，一度下落不明，然而PTT有網友就想起「陳進興」事件，並回憶當年社會氛圍。記者黃仲裕／攝影
22日台南發生警察遭嫌犯殺害事件，而嫌犯在案發後逃亡，一度下落不明，然而PTT有網友就想起「陳進興」事件，並回憶當年社會氛圍。記者黃仲裕／攝影

台南殺警案震驚全台，涉案逃亡的嫌犯林信吾於23日凌晨4時36分左右，在新竹市區和欣客運車站下車時落網。然而在嫌犯落網前，整個過程使得台灣各地人心惶惶，也勾起許多人對陳進興事件的回憶。

22日台南發生警察遭嫌犯殺害事件，而嫌犯在案發後逃亡，一度下落不明，許多民眾恐慌與不安，所幸凶嫌於23日凌晨落網，事件暫時平息。然而PTT有網友就想起「陳進興」事件，並回憶當年社會氛圍。

網友以「老人請說一下當年陳進興多恐怖」為題，發文表示，很多人應該都沒經歷過陳進興的年代，聽長輩說還有五常街槍戰直播，還沒落網的時候，因為監視器很少加上資訊不流通，整個大台北都人心惶惶，甚至當時學校公司都提早下課下班放人回家。

有網友就補充表示，「我記得我爸去換了一個最貴的鎖」、「回家上鎖再上鎖」、「當時國中，新聞每天放三人照片，外面到處都貼，看到都會怕，跟鬼一樣」、「搭電梯時通告欄都是他們三人的照片」、「你會時常聽到他躲在哪躲在哪，人心惶惶」。甚至有人表示「陳進興」三字已成髒話，做錯事時會以「你是陳進興喔」來辱罵，可以說「整個時代的人都唾棄他」。

陳進興在1997年間犯下多起綁架、殺人及挾持案件，其中最駭人聽聞的事件即為殺害藝人白冰冰女兒白曉燕，逃亡過程中仍犯下綁架案，並與警方發生槍戰。此外他還闖入南非駐華武官卓懋祺官邸挾持一家五口，人質危機成為國際事件。最後於1999年遭槍決，時年41歲。

陳進興 殺警案

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