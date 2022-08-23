林信吾是明德外役監逃犯 網查「通緝犯查詢平台」後怒：法務部出來面對

昨（22）日台南兩名員警在追捕通緝犯時，意外遭到逃犯持刀攻擊，兩人皆不幸殉職。凶嫌林信吾今日凌晨在新竹落網，一查才發現是逃獄一周的受刑人，不少民眾怒轟「法務部給我出來面對！」

一名網友在PTT上以「法務部給我出來面對喔！」為題發文，原PO表示根據媒體消息才知道林信吾是明德外役監逃犯，「就覺得奇怪，最近完全沒有明德外役監逃犯的新聞啊，結果上了法務部的通緝犯查詢平台搜尋，才發現都沒看到他的通緝資料」。

原PO認為林信吾已經從明德外役監跑了一週，但卻都沒有發布重大通緝，甚至也沒有讓媒體公布嫌犯長相和特徵。此外，原PO也查了「重要緊急查緝專案」，林信吾同樣沒有被列入追查對象。對此，原PO不滿怒轟「到底在搞什麼？怕丟臉然後又要壓案嗎？法務部是不是該出來說明一下，如果你們有公布，兩位警察說不定就不會枉死了耶！如果真的是法務部出的大包，建議兩位警察的家屬除了撫卹以外另外申請國賠！」 在重要緊急查緝專案上也查不到林信吾的資料。圖擷自 內政部警政署

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「法務部爛很久了，毫無作為」、「明德外役監的網站公告欄也沒查到」、「為了遮醜，連公布都不公布，太扯了吧」、「台灣司法相關部門真的很有問題」、「難道現在也有無害越獄喔？」、「法務部就法律系頂端養老用的」、「司法人爛很久了，沒人監督就是出包沒人知」、「這些都是因果⋯政府無能錯誤的因果」、「全台不知道還有多少逃犯在趴趴走」。

另外，還有一名網友在PTT上以「死刑不執行，逃獄不公布，法務部要幹嘛？」為題發文，原PO驚訝表示「這次發生的殺警案竟然是逃獄的人幹的，如果有提早公布，或許可以防止這次的事件發生」。原PO嚴肅質疑「法務部整個睡著了嗎？死刑也不執行，逃獄也不公布，整個法務部過太爽了嗎？這兩年發生的事情越來越扯，政府失能了嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「這真的算嚴重瀆職了吧？」、「飛彈打過來都不公布了，逃獄不算什麼吧？」、「看看現在各部會哪個不失能的」、「反正台灣部門現在流行不公布，尤其選舉年」、「台灣司法已經失信於民，搞這齣真的完蛋」、「政府部門通通失衡，一天到晚忙選舉」、「在台灣逃獄這件事本身就很扯了，逃獄還不公布，這真的是扯到匪夷所思了」。