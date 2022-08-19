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客人訂單備註「行動不便請送上樓」 開門後外送員秒傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
外送員示意圖。 圖／聯合報系資料照片
外送員示意圖。 圖／聯合報系資料照片

外送服務越來越方便，民眾利用電腦手機動動手指就可以等待餐點上門，有特殊需求還可以備註註明，而大多要求都是希望外送員能送上樓。一名外送員就在臉書抱怨接到客人訂單，對方表明行動不便希望能送上樓，沒想到原PO到現場看到狀況讓他超火大。

原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出訂單截圖，訂單上客人註明樓層是5樓，並表示自己行動不便，要求外送員將餐點送上樓後在門口碰面。原PO體諒對方，於是親自爬上了5樓將餐點送上門，但客人一開門卻讓他看傻了眼。

原來客人根本沒有行動不便，原PO看了相當不滿，怒氣沖沖地貼文表示「兄弟，有必要這樣嗎？你地址留5樓我還是會送上去的，但是上樓看到你好手好腳的，又聽其他同仁說你上次點餐備註打『坐輪椅』，上樓也是好手好腳的」。

不少人也覺得太誇張，「騙的一堆，總有一天會實現的」、「你就當他在詛咒自己吧，一定會成真」、「真的佩服詛咒自己的，用騙的真的沒必要」、「一堆打確診、隔離的我也是笑笑，隔了快幾個月了」、「這個跟懷孕3年都還沒生一樣道理」、「其實不用打這麼多藉口，就說幫忙送上去就好了，一直用幹話理由，最後只會在外送員圈子裡出名吧」、「又不是大家都不願意上來…用騙的抓包真的很『杜蘭』」。

還有同業分享親身經歷，「昨天遇到一個客人，電梯大樓，但是我一到他已經在門口，確定是他的餐點後卻站在門口沒動，我拿給他時還在想怎麼不走過來，後來發現他似乎是弱視，慢慢摸牆走進電梯，差點淚崩」、「遇過說自己是孕婦不方便下樓，送上去5樓開門的是男的」、「上次遇到一個備註『行動不便』需送上樓，但到達時他已經在門口等，但這位客人真的行動不便，我還跟他說我幫您送上去就好，客人客氣的說沒關係，有家人陪下樓」。

原PO貼出客人的訂單備註截圖。 圖擷自「外送員的奇聞怪事」
原PO貼出客人的訂單備註截圖。 圖擷自「外送員的奇聞怪事」

外送員

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