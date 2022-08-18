社區公告：倒垃圾請務必不要穿內褲！網歪樓：哪個天體社區？

住在大樓社區，住戶動輒數千人，住戶素質參差不齊，難免會有些生活上的摩擦。有位網友分享一張社區公告，內容要求住戶倒垃圾要穿著得體，其中一句話「請務必不要穿內褲」引起網友熱烈討論。

有位網友在臉書社團路上觀察學院分享了照片，只見社區公告寫著：「請住戶倒垃圾時，穿著衣服得體，本社區有優良環境及水準，請務必不要穿內褲以免妨害觀瞻，因有住戶提議，謝謝合作。」

網友想入非非，「這是哪個天體營社區」、「倒個垃圾還要脫內褲，真麻煩」、「布拉甲也很礙觀瞻，拜託一起禁」、「很有畫面」、「好的(脫)」、「欸，你裡面有穿內褲嗎？聽說社區在抓有穿內褲的人」、「社區在哪，我要搬過去」、「這會造成家庭糾紛吧！因為不想脫內褲而吵成一團」。

網友推測，應該是夏天熱，有些人直接穿了四角內褲就直接出門，有礙觀瞻，所以管委會才被迫貼出這樣的公告，「滿多人把四角內褲當短褲在穿的，本質上就是內褲」。

網友笑，「少一個『只』字，意思差很多」「我以為是多了『不』字」、「少個只字，真令人害羞呢」、「國文老師都要中風了」。