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她遊澎湖請「國家級攝影師」免費幫拍 網友暴動：我們被拍都是一次1800！

聯合新聞網／ 綜合報導
一女子與朋友到澎湖旅遊，請警察幫忙拍合照。圖擷自「爆廢公社公開版」臉書
一女子與朋友到澎湖旅遊，請警察幫忙拍合照。圖擷自「爆廢公社公開版」臉書

出門旅遊都會想要拍些好看的照片留做記念，日前有一女孩與朋友到澎湖旅遊，可能擔心隨便找路人會拍不好，於是就央請當地的警察幫忙拍照，此舉動竟引網友暴動說「我們被拍都是1800，你們為什麼可以免費」。

日前一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO一短片，寫「國家級攝影師」，並註明地點在澎湖。影片中見一位穿著白色洋裝，模樣可愛的長髮年輕女孩，很雀躍地小跑步到警察面前，狀似與警察在討論什麼，原來是想要請警察杯杯幫忙拍合照，而這短短8秒的影片引發1.3萬網友回應，有網友問「照片會寄到家嗎？」，直呼第一次看警察拍照，國家沒收費的。

該短片一出，網友們反應熱烈「這張很貴吧！」、「要把握機會啊!國家級專業攝影師，張張破千起跳的」、「照片是以張計價，很貴的」、「一張本來10幾20元的照片，都可以翻漲成至少600起跳~」、「笑屎！警察真忙，還要幫忙遊客拍照~ 」、警察「拍照是他們的專業」、「這是唯一讓警察杯杯拍照不用掏錢的照片」、「賺到！一般讓他們拍一張都900起跳」、「一個人頭罰1200的話....」。

有網友笑說這分明是自投羅網「警察會說來，拍照我最會了」、「手上要拿編號牌才會拍」、「抱歉沒有車牌我不會拍」、「我習慣躲著拍，你們等我一下」、「這攝影師，不是想請就請得到的」、「他超專業的，他的照片價值不斐啊！」、「這張可能要3000喔」。

警察 爆廢公社 澎湖

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