林智堅退選 PTT網笑「別高興得太早」曝3套劇本發展
民進黨今天中午在總統官邸臨時召開選對會，知情人士表示，林智堅已主動表達退選桃園市長。PTT網友分析「林智堅退選後三套劇本」，包括民進黨高層出面挽留，林哭著說想為桃園人服務、林出任教育部長，換掉台大校長、林改選台南市長。
PTT網友討論林智堅退選事件，網友表示「別高興得太早」，林智堅退選後，將有三套劇本發展：
第一，民進黨高層出面挽留林，林將會淚流滿面地說「還是想為桃園人服務」。
第二，林智堅退選後出任教育部長，並將台大校長換成民進黨自己人。
第三，林退選後改選台南市長，網友直言，「反正推個西瓜也會上」。
其他網友紛紛留言「回新竹繼續，風向洗成負責」、「3不可能，分贓早分好了」、「3不可能，台南一堆西瓜在排隊」、「2好了，這樣戲比較好看」、「一定要當教育部長，這樣上下關係就逆轉了」、「當然是1，選不上自動選2，4年後再變選項3」、「4從基層幹起，先當行政副院長」。
還有網友留言「教育部長吧，把台大校長叫來立正站好剛好」、「這廢物當教育部長，當台灣學界真的都死人」、「我支持3，讓大家看看台南人的死忠啊」、「3的話黃偉哲先爆炸吧，他連任的欸」、「肯定是2，3西瓜太多了，1演技無法」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言