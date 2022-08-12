林智堅退選 PTT網笑「別高興得太早」曝3套劇本發展

民進黨今天中午在總統官邸臨時召開選對會，知情人士表示，林智堅已主動表達退選桃園市長。PTT網友分析「林智堅退選後三套劇本」，包括民進黨高層出面挽留，林哭著說想為桃園人服務、林出任教育部長，換掉台大校長、林改選台南市長。

PTT網友討論林智堅退選事件，網友表示「別高興得太早」，林智堅退選後，將有三套劇本發展：

第一，民進黨高層出面挽留林，林將會淚流滿面地說「還是想為桃園人服務」。

第二，林智堅退選後出任教育部長，並將台大校長換成民進黨自己人。

第三，林退選後改選台南市長，網友直言，「反正推個西瓜也會上」。

其他網友紛紛留言「回新竹繼續，風向洗成負責」、「3不可能，分贓早分好了」、「3不可能，台南一堆西瓜在排隊」、「2好了，這樣戲比較好看」、「一定要當教育部長，這樣上下關係就逆轉了」、「當然是1，選不上自動選2，4年後再變選項3」、「4從基層幹起，先當行政副院長」。

還有網友留言「教育部長吧，把台大校長叫來立正站好剛好」、「這廢物當教育部長，當台灣學界真的都死人」、「我支持3，讓大家看看台南人的死忠啊」、「3的話黃偉哲先爆炸吧，他連任的欸」、「肯定是2，3西瓜太多了，1演技無法」。