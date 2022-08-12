IG網美飛柬埔寨外拍遭軟禁 慘被轉賣4次、7天內被強暴9次

「柬埔寨掏金」議題近期引發社會關注，不少台灣人被騙到柬埔寨工作，卻慘遭囚禁虐待。全球反詐騙組織（GASO）分享「IG網美柬埔寨悲慘逃亡記」，一名網美以工作為由被騙到當地後，在七天內被強暴九次，中間也被轉賣過四次，最後被虐到到「全身是血」不成人形，相關單位卻無法出手救援。

全球反詐騙組織（GASO）成員SAMMY在節目《新聞挖挖哇》上分享「IG網美柬埔寨悲慘逃亡記」，他指出，一名台灣女生是IG網紅，她收到當地的工作介紹，想不到搭機到柬埔寨後，護照立刻被收走並慘遭控制，中途她被轉賣四次，七天內被強暴、輪姦九次。

受害女子透過IG求救，她把自己抓傷到「全身是血」以避免被侵犯。圖／取自 YouTube

SAMMY表示，該女被折磨到不成人形，患有憂鬱症的她為了不再被侵犯，而把自己抓傷到「全身是血」，後來雖然暫停對她的侵犯，但園區老闆仍拍攝她的裸照，將裸照用於愛情詐騙，還要求她去進行詐騙行為，並施打藥物逼迫她賣淫。

SAMMY指出，在當地受害華人向警察求援沒有用，警察會以「勞資糾紛」打發受害者，甚至會直接打給控制受害者的園區老闆，最可怕的是有警察還會轉賣受害者以賺錢。

SAMMY坦言，台灣在柬埔寨沒有大使館，因此台灣人是最難救的，當時他們都知道該女被軟禁在園區內，但礙於園區內武裝警察、保安而無法出動救援，若貿然行動，只會面臨更危險的局面，後來終於透過各方協助，受害者在今年7月底平安返台。