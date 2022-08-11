麥當勞店員教「不塑點餐法」 網看這句超驚訝：十分強而有力

今年12月起台北市禁止飲料店及咖啡廳使用一次性塑膠杯，違者最高罰6000元，而自帶環保杯有折價5元的優惠政策。一名速食業店員表示，看到很多客人自備環保杯相當感動，但常常遇到餐點準備好後，客人才說要使用環保杯，於是他分享5個方法，讓「不塑之客」也能快速點餐。

一名網友在Dcard「無痕生活版」分享，隨著限塑政策增加，身為麥當勞店員的他遇到不少環保客，令他相當感動，但速食業出餐速度很快，常常遇到飲料裝好、食物已經包好後，客人才說要使用環保盒／杯，導致原產品的包裝也要丟掉，於是他分享5點方法，「不塑之客」也能快狠準點餐。

第一點，自助點餐機沒有特製使用環保杯選項，點餐機雖然有特製環保盒但沒有特製環保杯的選項，因此必須到櫃檯獲得來速點餐；第二點，點餐時直接跟麥克風說要使用環保餐具，得來速每位店員都有戴耳機，只要一聽到客人要什麼，就會立刻做飲料，並口頭跟廚房喊單，這樣才會快速地拿到餐點，因此得來速點餐時請在麥克風馬上說，千萬不要等到全部點完再說要使用環保餐具。

第三點，杯口太小很火大，得來速講求效率，若杯口太小，連冰塊都需要慢慢滑落，相當耽誤時間，因此建議大家走櫃台點餐，他也表示，環保跟方便快速本來就成反比，他認為最好改善的方法就是公司出個不銹鋼漏斗，「什麼飲料都好裝」。

第四點，杯子、餐具髒，每次看到太髒的環保用品時，都會讓他相當傻眼，擔心會被客人客訴「我害你拉肚子」，但又不好意思說，出事不負責任；第五點，櫃台點餐一開始就說，千萬不要以為店員有看到你帶杯子，請主動說出，不然店員們只求快速，不在乎消耗品，「今天走進的是方便的速食業，不是事事為地球著想的蔬食業」，跟得來速一樣，要在說出餐點時馬上說這項產品需要裝餐盒，因為櫃台人員聽到客人要什麼，馬上就會開始動作了，最後，他也補充，「玉米濃湯是沒有折價5元的」。

網友紛紛表示，「最後一句話十分強而有力」、「這篇文太讚了！！超愛吃麥當勞，但又怕造成他們的麻煩，上次去麥當勞很幸運的至少有用環保杯裝到飲料，但玉米濃湯他們說是用紙杯量的，所以不能用自己的餐盒」、「很詳細耶～謝謝」、「玉米濃湯竟然沒有折5元，還想說帶我最迷你的那個環保碗去裝」、「謝謝分享！希望隨著用的人多了，點餐程序也可以更流暢」。

同為店員的網友表示，「同為麥胞，每次看到一堆物料消失不見就覺得速食業好浪費，看到會帶環保餐具的客人就會瞬間覺得地球還有救，然後對那個客人特別親切～」。