「單攻不成變迫降」成嘉明湖日常 管理員無奈：99%不聽勸

位在台東的嘉明湖為全台第二高的高山湖泊，海拔3,310公尺，僅次於雪山山脈上的翠池，素有「天使的眼淚」之稱，其來回總長26公里，多數人會安排3天2夜完成，也有不少體能優越者會選擇一日單攻。但近日嘉明湖的管理員在臉書指出，經常有登山客單攻不成，迫降在山屋，因此他由衷奉勸想單攻者必須要有正確的時間觀念。

張姓管理員作（7）日於臉書社團「嘉明湖大小事」發文分享嘉明湖的單攻日常，他指出6日晚有一組3人單攻團迫降在山屋，他們凌晨4點出發，近中午12點抵達嘉明湖山屋。根據網站「健行筆記」記載，單攻嘉明湖約需花費15個鐘頭，若上午10點前還未抵達嘉明湖山屋則建議原路撤退。

儘管經管理員提醒時間可能來不及，該單攻團依然信心十足繼續前往嘉明湖，再次回到山屋已是下午6點左右，管理員再次詢問他們是否要迫降於此，該團卻仍堅持繼續下山，最後在晚上10點多才抵達向陽山屋，他們本想繼續走，最終因體力透支而放棄。

圖為管理員開出的山屋補繳單，裡頭載明3人因體力透支而迫降山屋。圖擷自 Facebook

管理員評價，輕裝還走了8小時才到山屋，一開始速度就偏慢，更不用說之後會越來越累，「幾乎99%的情況都沒人會鳥啦，沒自己遇過一次真的都不覺得會怎樣，而且好不容易才撐到嘉明湖山屋怎麼可以放棄！」他也說明，嘉明湖管理員對單攻採取較開放的態度，通常不會強硬勸退，除非對方看起來明顯存在風險，比如一身棉衣、棉褲，沒帶什麼裝備等，「基本上我們都不會阻止大家去追求操爆自己、體驗活著的意義與真諦。」

管理員勸告單攻者應謹記2點，首先，下山和上山時間抓得差不多比較保險，不要以為下山很快，頂多打個9折。另外，一般人都是在天亮之前就出發，如果12點還走不到湖邊就表示該撤退了，擁有撤退時間的觀念，才能免於賠了體力走到崩潰，又要多花錢入住山屋。

該貼文引起山友熱烈討論，「單攻應該評估自己的能力，最好平地跑步42公里能跑進2小時30分鐘以內；有越野跑30小時不休息的能力⋯⋯真的不要造成別人的困擾」、「沒辦法，很多人只認為要完成單攻，卻是不在意完成時間，單攻很重視體能，不行的話還是別逞強而造成他人困擾」、「真的是把嘉明湖當澄清湖在走的」。

也有網友表示，「原來還有免抽山屋秘技(誤)」、「原來抽不到山屋有這招，筆記」、「原來可以迫降山屋」。管理員則回應，「迫降山屋還是要補繳費用且加收50%，而且不是想留就可以留的，管理員會評估狀況，不危急的會叫你繼續走，蓄意迫降的會建議林管處永久停權」。