板橋5樓公寓頂樓放置「人生重來溜滑梯」 網嚇傻：投胎用嗎？

真要命！有網友發現板橋一處舊公寓頂樓有一個適合小朋友遊玩的小型溜滑梯，疑似是長期未使用而被棄置在頂樓，但仔細看卻發現溜滑梯雖然放在大樓圍牆內，但滑梯末端卻朝向圍牆外面，讓人看得膽戰心驚。

一名網友透過臉書社團「路上觀察學院」發文分享照片，只見5層樓高的舊公寓，置放在頂樓的水塔旁放了一個紅黃色溜滑梯，雖然滑梯穩穩佇立在圍牆內，但滑梯最末端卻是朝向大樓圍牆外。有人將這張照片轉發到臉書社團「爆廢公社」，直呼根本是「人生重來溜滑梯」，其中就有眼尖網友看出這棟舊公寓位於新北市板橋環河西路附近。

不少人一看都驚呆了，紛紛留言「溜滑梯真好玩，溜一下天堂到地獄」、「通往天國的捷徑」、「重新投胎用」、「滑下去直接減少家庭支出」、「每人限滑一次」、「真正的斷軌遊樂設施」、「玩一次，七天後才能回家」。

不過，就有網友擔心「如果真的有小朋友爬上去怎麼辦？」、「這個太不應該，如果小朋友不知道，真的跑去溜，恐怕後果不堪設想」、「這應該要拆了，不然早晚會出事」。