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他怨外送平台太貴「一餐多付100元」 反被網嗆：價格都給你看了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，外送平台收費越來越誇張，平台抽成和店家漲價全都轉嫁給消費者，令他不禁心想，「要是哪天每個平台真的都漲到受不了，頂多就重回以前沒有外送的日子」。外送員示意圖。圖／聯合報系資料照
一名網友表示，外送平台收費越來越誇張，平台抽成和店家漲價全都轉嫁給消費者，令他不禁心想，「要是哪天每個平台真的都漲到受不了，頂多就重回以前沒有外送的日子」。外送員示意圖。圖／聯合報系資料照

外送平台是不少上班族和不便外出的人的好選擇，但近期外送費及平台費收費上漲，令不少消費者放棄使用外送平台。一名網友表示，外送平台收費越來越誇張，平台抽成和店家漲價全都轉嫁給消費者，令他不禁心想，「要是哪天每個平台真的都漲到受不了，頂多就重回以前沒有外送的日子」，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在PTT「女人版」發文，自從外送平台做大生意後越來越誇張，一碗普通小乾拌麵叫外送要90元，加上外送費55元，就要145元，送來的麵就是一般小吃店點的40元等級且還沒有滷蛋，等於叫外送一餐要多付100元左右，若是三餐都叫外送，一天就要多付300元，一個月就多9000元的餐費。

原po表示，平台抽成抽很兇、店家也漲很兇，然後全轉嫁給消費者，他已經2、3個月沒用外送平台了，「若哪天每個平台真的都長到受不了，頂多就重回沒有外送員行業的日子，自己出門買」，他也認為，1個月多9000元的扣打拿去繳房貸、車貸都比給外送平台賺還好，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「一個月9000可以貸款60萬了」、「我覺得貴一點是沒差，但有些連份量都減少就太誇張，我還以為我點的是一份寂寞勒」、「有時還會給小費，算一算一餐確實多很多」、「現在才發現？」、「叫外送的不是有錢人就是盤子」、「外送就拔兩層皮啊，餐點本來就貴20～30了，然後還要一筆外送費」。

有網友則表示，「90塊是低消吧，你可以找兩三個人一起買啊」、「就花錢買方便啊」、「你可以只訂有寫店內價的啊」、「一直覺得台灣人到底多懶的出門買，台北明明已經夠方便買吃的了」、「抽店家35%，當然反應給消費者」、「不想多花錢就自己去買」、「人家本來就是在盈利的有不是幫你老人慈善送餐服務」。

不過，有網友則認為，「價格都秀出來給你看了，買完吃完再抱怨很貴？」、「是真的貴，不過嫌貴就真的不要點」、「到現在還沒用過外送就是這個原因，但人家價格都給你看了，你有選擇的自由」、「真的自煮比較省錢，外送只會越來越貴」、「喜歡自備餐盒，還沒用過外送平台的路過，自己去買份量十足啊！」、「這輩子到目前為止只叫過一次外送」。

有網友則表示「搞不懂你想表達什麼，外送費55元會貴？平台給外送員費用大概就50-60了，另外送來的份量是店家決定，又干平台什麼事？」。

外送員 外送

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