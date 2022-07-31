高雄爸為2孩任性加點「整顆荷包蛋」 驚見25元價：下次不敢了

天氣炎熱、飼料貴加上民眾需求增加，短期內蛋價難平，日常吃蛋恐成奢侈。一名人父就在PTT八卦板上分享，日前到高雄某便當店任性加點一顆荷包蛋，沒想到竟要價25元，網友們看了也只能搞笑說道「全台天龍國的時代來了」。

原PO表示，自己去高雄某店家買午餐，因為跟兩個小孩合吃兩個便當，所以任性多點了一顆蛋，沒想到收到價格明細，驚見加點的荷包蛋竟要價25元。原PO指出，那顆荷包蛋就是一般早餐店大小，無任何特別之處，讓他嚇壞直呼「下次不敢任性了」、「想吃自己煎」。

一名人父在PTT分享，日前到高雄某便當店加點荷包蛋，沒想到竟要價25元。圖／翻攝自PTT八卦板

貼文一出，網友們也看傻，「蔥花蛋還能接受，荷包蛋瓜張（誇張諧音）」、「一顆25是鴕鳥蛋嗎」、「哇塞！搶劫阿」、「台北這次真的輸了」、「太暖了吧，暖蛋」；不少網友也質疑會不會是外送平台抽成？卻讓原PO叫屈，留言澄清真的是親自去店裡買的。

看著荷包蛋品名「整顆荷包蛋」，網友們也歪樓好奇「等一下，該不會有賣半顆荷包蛋吧？」沒想到，還真有過來人解答「真的有」，「不過是打散用煎的那種超薄，前幾天公司叫便當有吃到」。

對此，大家也紛紛建議原PO去超商、市場買蛋更省，「你乾脆買7-11溫泉蛋，一顆不到25元，7-11還有發票有中獎機會」、「盤到頂天了，Costco溫泉蛋一顆也才17元」、「超市雞蛋一盒也才62元，煮一下賣你25元根本暴利」。