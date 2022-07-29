兒在幼兒園撞壞手錶…爸想叫老師賠 網轟：恐龍家長！

幼兒園的孩子，在玩耍的過程中難免有些碰撞。日前一位媽媽發文表示，兒子在幼兒園課程玩遊戲時和同學碰到，跌倒後雖然人沒事，但兒子的手錶卻摔壞了。孩子的爸爸卻認為手錶的費用該由老師負責，讓網友直呼根本是「恐龍家長」。

原PO在「爆怨公社」分享另一社團的貼文，文中一位媽媽發文提到，兒子就讀私立幼兒園，中午收到老師通知，孩子在學校課堂玩遊戲時和同學撞到，兒子跌倒後雖無大礙，卻摔壞手錶。

該名媽媽發文詢問，若要為兒子再買新手錶，那費用要自行吸收還是請同學家長賠償。「老公覺得手錶是在課程中壞掉的，應該要讓老師賠償」。分享這篇文章的原PO傻眼表示：「是我認知有問題？還是恐龍家長太奇特？這年頭老師難為啊！」

不少網友留言對這想法難以苟同，「我的天啊！現在家長都怎麼了？都這離譜嗎？太無語」、「糟糕，看這文章讓我腦神經又斷線一次，我應該去跟PO文者請求精神損害賠償的」、「既然擔心就不要給小孩配戴貴重手錶，在學校碰撞要老師負責，老師也太無辜了！你在公司手錶壞掉要老闆負責，這樣對嗎？標準恐龍家長！」