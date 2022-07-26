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他好奇「解禁後大家還會戴口罩」？ 網友意見一面倒

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為東京街頭戴著口罩的人群。路透
圖為東京街頭戴著口罩的人群。路透

隨著疫情逐漸進入平穩期，許多民眾也希望各種相關的禁令能快點解除，生活中最有感的便是「口罩政策」。《Dcard》一名網友便詢問「假設口罩真的完全解禁，大家真的會立即不戴口罩嗎？」認為戴口罩除了預防感染外，還有許多其他好處。而大部分網友則是贊同「馬上脫」。

該網友說，雖然每天病例數還是幾萬幾萬的增加，但包括運動、直播等等，在外都慢慢解禁口罩了，想知道要是口罩完全解禁，大家真的會立即不戴口罩嗎？還是會以病例數多寡來決定？他覺得自己一時之間還是無法完全卸下心防，不戴口罩去上班或出門。且戴口罩有額外好處，女生不用化妝很方便，也可以省去很多尬笑。

大部分網友認同「好想脫口罩」，紛紛表示「夏天戴口罩好熱」、「當然不會，戴口罩真的很不舒服，悶著只會油膩長痘痘，戴眼鏡也會勾到或起霧」、「不戴，肺活量太差了」；但也有人支持續戴「會戴 ，隔絕髒空氣，也不想化妝」、「會，因為雷包太多了 很多人確診還在外面趴趴走」、「不用面無表情卻被別人問『你是不是心情不好』，真的是太棒了」。

也有人仔細分析「政府會鬆綁代表對人民生活不會影響太大，反正沒有強制禁戴口罩，不戴口罩的人不會影響戴口罩的人；戴口罩的人也不會影響戴口罩的人」、「長得帥的不戴，醜的繼續戴，選我正解」。

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