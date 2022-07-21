快訊

日本好久不見！現在要注意哪些新制 網分享3點「和疫情前不同之處」

決戰百里侯／民進黨唯一的冷灶 新竹縣長找嘸人 凸顯2大困境

棒球／從報關員變奧運金牌戰主審 紀華文故事登WBSC官網

好市多會員擁「1免費權益」超方便 眾人驚：完全不知道

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多大順店。 圖片來源／Google map
好市多大順店。 圖片來源／Google map

美式賣場好市多，商品眾多價格實惠，每到假日都會湧進大量採購人潮。但近年來為了杜絕車輛長期占用問題，好市多也推出新規定，停車改為收費制。不過桃園市前議員王浩宇20日指出，其實只要是好市多會員，就算當天沒買東西，也能索取免費停車券」，貼文出讓不少人驚呼「還真的不知道！」。

王浩宇在臉書指出，「你知道嗎？只要是好市多會員，就算是當天沒有買東西，也可以去跟服務台索取免費的停車券，不需要繳費，自己的權益不要忘記了」。該張停車優惠券上寫著使用須知，折扣券只能使用一次，無法重覆使用，並且有標明可折抵的時數，限店使用。

王浩宇告訴大家到好市多如果沒消費，其實也有免費停車的服務，只不過要先拿免費停車券。 圖／王浩宇臉書
王浩宇告訴大家到好市多如果沒消費，其實也有免費停車的服務，只不過要先拿免費停車券。 圖／王浩宇臉書

此文曝光後，不少網友驚呼留言，「完全不知道」、「一開始不知道要開始收費了，我停在桿前結果還是開了」、「還真不知道，但很少去了不會買」、「因為已經繳過會費了」、「完全不知道...之前去買為了湊錢又多買一支酒」、「真假…筆記」。

但也有人覺得，「既然大老遠跑一趟，卻連一樣東西都沒買（除非是退換貨的人）否則是不是時間太多，吃飽太閒」、「每次去都會買一大堆」、「去好市多應該至少會有特地要買的東西，很難會空手而歸吧」。

先前也有網友發文表示，那時到好市多逛街，卻因為停車收費問題客訴，事後好市多高雄大順店回覆他，「即使會員如果沒有買到想要的東西，還是可以跟賣場人員索取停車抵用券，憑出示會員卡，可要到最多三小時的停車券。這張一天最多可以拿三張，可抵用三小時」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖為好市多大順店公告停車收費，引起網友熱議。圖／翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說
圖為好市多大順店公告停車收費，引起網友熱議。圖／翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說

好市多 停車場

延伸閱讀

好市多全資經營台灣...家樂福卻賣給統一？ 網酸：法國人打不過就投降

人妻衝好市多幫尪換褲子尺寸 出來後這一幕讓老公嚇傻

你有買這款咖啡豆嗎？封口不全恐變質 好市多發信召回

買好市多豬腳沒拿「這物」虧爆 網驚覺：買10幾次都不知道

相關新聞

好市多會員擁「1免費權益」超方便 眾人驚：完全不知道

美式賣場好市多，商品眾多價格實惠，每到假日都會湧進大量採購人潮。但近年來為了杜絕車輛長期占用問題，好市多也推出新規定，停車改為收費制。不過桃園市前議員王浩宇20日指出，其實只要是好市多會員，就算當天沒買東西，也能索取免費停車券」，貼文出讓不少人驚呼「還真的不知道！」。

情侶不滿蚵仔煎有蟲「亂噴辣椒醬」 被老闆娘逮回還口吐髒字

在外用餐難免遇到食物中摻雜異物，店家通常會自行退款、重做或賠禮道歉，不過近日台中一家小吃店爆料，遇到一對情侶反應蚵仔煎內有蟲，店家趕忙道歉後重上一份新的給客人，原以為就此解決妥當，客人卻在離店時惡意搞亂桌面，還將辣椒醬擠得到處都是，監視器畫面曝光後引來大批網友撻伐。

飯店清潔仔細嗎？ 內行人警告：房內這「2樣東西」不要用

疫情近日趨緩，加上正逢暑假，不少人會在這期間到各地旅遊放鬆一下。近日有一名網友好奇，每次去住飯店的時候都有一些問題，像是哪些物品不該用，房間備品是否該帶走等等，貼文曝光後也引來了許多任職過房務的內行人回答，也提醒大家「有些東西真的不要用」。

珍奶失寵？老外迷上「這款手搖飲」 網曝商機：將紅遍世界

台灣的手搖飲料店遍布大街小巷，買杯飲料就跟到便利商店消費一樣方便。一名男大生表示，自己身邊有一名外國朋友，這半年喜歡相約出門買飲料，且最近還迷上了冰淇淋紅茶，直呼「誰教她點這麼Local的飲料啦」，也讓不少網友嗅到商機表示「會不會像珍奶一樣走向全球」。

麥當勞「魔王級得來速」地點曝光 網認證：技術差就別來了

不少麥當勞都有提供得來速服務，讓顧客不用找車位停車，只需要開專門的通道，就可以完成點餐和取餐的動作。一名網友在網路上發文，分享一間麥當勞得來速的超窄通道，直呼「買個薯條比考駕照還難」。

設計師房客在地板鑽出一條溝 退租拒賠反嗆房東：沒常識

對於房東來說，最怕遇上麻煩的租客，引起不必要的糾紛。新竹就有一名房東將房子租給一對從事室內設計的夫妻，結果對方未經他同意，竟擅自把地板鑽了長長一條線，還嗆說「這是常識」，讓房東氣得怒喊「我要的是恢復原狀」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。