好市多會員擁「1免費權益」超方便 眾人驚：完全不知道

美式賣場好市多，商品眾多價格實惠，每到假日都會湧進大量採購人潮。但近年來為了杜絕車輛長期占用問題，好市多也推出新規定，停車改為收費制。不過桃園市前議員王浩宇20日指出，其實只要是好市多會員，就算當天沒買東西，也能索取免費停車券」，貼文出讓不少人驚呼「還真的不知道！」。

王浩宇在臉書指出，「你知道嗎？只要是好市多會員，就算是當天沒有買東西，也可以去跟服務台索取免費的停車券，不需要繳費，自己的權益不要忘記了」。該張停車優惠券上寫著使用須知，折扣券只能使用一次，無法重覆使用，並且有標明可折抵的時數，限店使用。

王浩宇告訴大家到好市多如果沒消費，其實也有免費停車的服務，只不過要先拿免費停車券。 圖／王浩宇臉書

此文曝光後，不少網友驚呼留言，「完全不知道」、「一開始不知道要開始收費了，我停在桿前結果還是開了」、「還真不知道，但很少去了不會買」、「因為已經繳過會費了」、「完全不知道...之前去買為了湊錢又多買一支酒」、「真假…筆記」。

但也有人覺得，「既然大老遠跑一趟，卻連一樣東西都沒買（除非是退換貨的人）否則是不是時間太多，吃飽太閒」、「每次去都會買一大堆」、「去好市多應該至少會有特地要買的東西，很難會空手而歸吧」。

先前也有網友發文表示，那時到好市多逛街，卻因為停車收費問題客訴，事後好市多高雄大順店回覆他，「即使會員如果沒有買到想要的東西，還是可以跟賣場人員索取停車抵用券，憑出示會員卡，可要到最多三小時的停車券。這張一天最多可以拿三張，可抵用三小時」。

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