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逛好市多沒搶到商品還得付停車費？ 他客訴才知虧大了

聯合新聞網 / 綜合報導
好市多公告顯示需消費五百才能折抵停車三小時，網友卻發現只要是會員都可免費領取優惠券停車。圖／取自臉書
好市多公告顯示需消費五百才能折抵停車三小時，網友卻發現只要是會員都可免費領取優惠券停車。圖／取自臉書

美式賣場好市多公告指出，會員當日消費滿五百元，停車最高優惠折抵三小時，因此多數人都會盡量消費達到門檻，以省去停車費用。不過有網友發現，其實只要是會員，每天最多可以領三張停車優惠券，可抵用三小時的費用。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他近日到好市多逛街，卻因為停車收費問題客訴，事後好市多高雄大順店回覆他，「即使會員如果沒有買到想要的東西，還是可以跟賣場人員索取停車抵用券，憑出示會員卡，可要到最多三小時的停車券。這張一天最多可以拿三張，可抵用三小時」。

該網友15日到好市多測試，不過賣場人員好像還是不清楚此規定，還要跑去問其他同事，「如果遇到態度強硬的，直接客訴信過去了，多一點客訴相信好市多一定會做出回應」。

該網友呼籲，「請大家不要忘記自己權益，現在好市多我自己都覺得裡面沒什麼東西可以買，頂多進去吃個東西逛一逛也超過半小時就要收費，太不合理，所以有會員卡就去要一下這張抵用券去機台掃」。

該網友也說，「希望好市多的政策可以在停車場的大看板寫明這些條件，而不是隱藏這些權益不說，每年付會費也不是付假的」。

其他網友則留言「有道理，買不到要的東西，還收費，很不對」、「合理，偶爾會遇到售完，沒幾分鐘就離開了」、「好久沒去了，真的越來越買不到什麼東西，然後會員費繳完沒多久又要繳了⋯不去了」。

不過也有人認同使用者付費，留言「買不到想要的硬要逛超過三十分鐘？」、「使用者付費的觀念，真的很薄弱」、「我進去找不到要買的東西，再出去真的也不用15分鐘」。

好市多 停車場 Costco

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