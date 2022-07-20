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麥當勞「魔王級得來速」地點曝光 網認證：技術差就別來了

聯合新聞網／ 綜合報導
得來速的車道相當狹窄。 圖擷自爆廢公社公開版
得來速的車道相當狹窄。 圖擷自爆廢公社公開版

不少麥當勞都有提供得來速服務，讓顧客不用找車位停車，只需要開專門的通道，就可以完成點餐和取餐的動作。一名網友在網路上發文，分享一間麥當勞得來速的超窄通道，直呼「買個薯條比考駕照還難」。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從照片中可以看見，前方得來速車道相當狹窄，只能容納一輛汽車通過，而且兩側牆壁距離車身非常近，一不小心就可能刮傷愛車。對此，原PO崩潰在貼文中寫道「買個薯條比考駕照還難」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「過了這關，天下無敵」、「駕照路考絕對要來得來速」、「我寧願停好車，進去買薯條，再出來開車⋯」、「整路到出口，一直叮叮噹噹的警報預警聲」、「技術不好不能買的概念」、「想吃薯條要認真開」、「我開車經過這間麥當勞，繞進去得來速買才知道，原來是要先考驗技術才能領餐」。

此外，由於路線環境相當特殊，有內行網友眼尖認出這間麥當勞位於台北的重慶北路四段，「我第一次開進去也是驚嚇到，還好我技術好」、「這家真的很窄，而且還要先穿過加油站」、「這間店真的不好開，兩側牆上滿滿擦痕」、「昨天才過，技術不好尻到後照鏡」、「進去兩次之後，路過都直接放棄」。

薯條 駕照 麥當勞 爆廢公社 車道

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