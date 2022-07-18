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電梯內驚見「分離式冷氣」 他問怎麼裝引內行人曝設計原理

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾搭電梯時發現內部裝有分離式冷氣，驚問「怎麼裝的？」。 圖擷自Facebook
一位民眾搭電梯時發現內部裝有分離式冷氣，驚問「怎麼裝的？」。 圖擷自Facebook

夏天高溫炎熱，許多民眾完全離不開冷氣房，近日有民眾發現，一般僅裝有空調的電梯，於內部出現了一整台分離式冷氣，令他十分好奇冷氣的安裝方式和必要性，他將照片po網分享後，也引來許多內行網友出面解答。

一位男網友在臉書社團「路上觀察學院」發文分享，他在穿越台北市中山南路的便道電梯內驚見一整台分離式冷氣，「原來可以裝分離式冷氣到電梯裡面，管線不會因為電梯移動而斷掉嗎？話說真的有這麼熱，幾分鐘的電梯也需要冷氣？」。

貼文一出，許多內行網友直接解答，「曾文水庫的電梯有裝，室外機在電梯上面！」、「電梯上方可以裝，現在新電梯都有啊」、「室外機就在廂體上而已，銅管固定好不要磨到牆壁就好」、「就裝車廂上面啊，汽車的空調不也是這樣裝配的，難道你車上的壓縮機是鎖在地上，車子開動就沒冷氣了」、「你該不會以為室外機『固定在1樓』，然後要拉很長的銅管和電線在電梯裡面那台空調吧⋯⋯不是只要把室外機裝在『電梯上面』不就解決了，電源當然是跟著電梯上面的纜線」。

一名前電梯設計工程師更進一步分析，若在安裝前談好規格，其實可以直接將電梯專用的冷氣機台放在車廂上面，再將天井（天花板）開冷氣風口吹進來，而裝在室內的作法推測是業主後來才想加裝冷氣，但是天花板重做太貴且施工期長，所以用最簡單的方式把冷氣掛在牆壁上，或是電梯井最上面的空間機械設備太多，尤其是無機房電梯的馬達，迫使他無法把冷氣裝在外面。

也有人質疑這座電梯才兩層樓，為何需要裝設冷氣，「話說不是1樓到B1而已嗎？」、「這電梯是有多熱，熱到你撐不到一層樓」、「浪費」、「當經費多到不知道怎麼花費時」。對此有網友回應，「大概是在戶外曬怕變蒸籠的關係，裡面的電梯就有冷氣」、「台北榮總鄰近馬路邊，有一台地下室上來的電梯就有裝，在還沒裝之前，夏天在電梯車廂裡面，雖然只有二、三層樓在跑，也足夠把一個人悶到不舒服」。

冷氣 電梯 工程師 夏天

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