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外籍人士宜居國「紐西蘭倒數第二」！這兩原因是關鍵

國旅優惠今開跑！他驚覺「飯店趁機漲價」：扣完補助還更貴

聯合新聞網／ 綜合報導
悠遊國旅專案今日開跑，入住溫泉旅宿還可加碼補助，每晚可領1300元。記者黑中亮／攝影
悠遊國旅專案今日開跑，入住溫泉旅宿還可加碼補助，每晚可領1300元。記者黑中亮／攝影

交通部觀光局祭出「悠遊國旅振興計畫」，今日起正式上路，只要在週日到週四入住有參與計畫的旅宿，每晚最高可折抵1300元。不過有網友發現，不少旅宿業者竟趁機漲價，甚至上網訂房還比折抵後的價格低，直呼「納稅錢就是等於丟到水溝流走一樣」。

觀光局祭出「悠遊國旅振興計畫」，計畫適用時間為今日起至12月15日，針對自由行的旅客，只要在週日到週四入住有參與計劃的旅宿，每晚可折抵800元。

若是入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章或溫泉標章旅館，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗，可再加碼補助500元，等於最高每晚可補1300元。

不過有網友發現，不少飯店業者趁機漲價，一名網友在臉書社團「靠北住宿2.0」發文表示，他致電詢問多家有參與振興計畫的飯店業者，試算後發現，很多家飯店房價扣掉1300元後，還比直接上網訂房貴。

該網友傻眼表示，「真的是無言以對。那麼我們的納稅錢就是等於丟到水溝流走一樣。許多業者把房價抬高後，再讓你扣1300元，但是，去網路上Klook、KKday 、Booking等訂房，幾乎是沒什麼價差，飯店業者的司馬昭之心，路人皆知！」

其他網友則留言「雙宰，宰遊客宰政府」、「不趁疫情噱ㄧ波，到時候大家都出國就哭哭了」、「這樣才賺的到政府錢咩」、「原po說的確實有這一回事沒錯，所以還是建議客人可以致電先詢問現場價格再去與網路比價」、「飯店要吃飽啊」。

不過也有網友指出，仍有誠實做生意的業者，有人留言「我約到的台北飯店沒有漲價欸，很誠實的業者」、「所以更應該支持那些誠實沒漲價的飯店」、「所以我支持沒有漲價的飯店」、「我都會留意那些是誠實的商人」、「難怪我很窮，我就是那個良心業者」。

自由行 觀光局 漲價

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