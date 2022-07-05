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整理包／下半年出遊必看！國旅補助最高1300元、3折玩遊樂園 一次搞懂申請步驟

聯合新聞網／ 綜合報導
交通部觀光局推出「悠遊國旅補助方案」，期待國人在疫情趨緩後一同振興國旅。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影
交通部觀光局推出「悠遊國旅補助方案」，期待國人在疫情趨緩後一同振興國旅。 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

國內度過上半年的嚴峻疫情後，交通部為了振興受到重創的觀光相關產業，爭取55億元預算推出「悠遊國旅補助方案」，期盼國人在疫情趨緩後走出戶外，活絡國內經濟。其中針對個別旅客推出的住宿和遊樂園優惠，對一般民眾而言最實用、也最受到關注，這兩項優惠該如何申請、使用，又有哪些注意事項，請見以下整理。


活動期間

2022年7月15日至12月15日，若經費提前使用完畢活動即告結束。

適用對象

本國籍國民，且為個別旅客（散客），每個身分證字號限用一次。

入住限定期間

限周日到周四入住，周五、周六、中秋節連假（9月9日至9月11日）、國慶日連假（10月8日至10月10日）皆不適用

優惠額度

最高1300元，包含依實際住宿房價，1個房間1個晚上最多折抵800元，若符合下列加碼條件之一，可再折抵500元：

1. 入住旅宿為星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章之旅宿業。

2. 使用優惠旅客本人（申請人）完整接種3劑疫苗。

訂房管道

1. 直接向參加本活動的旅宿業者訂房（住宿劵不適用）。

2. 透過「臺灣旅宿網」向有參加本活動的旅宿業者訂房。

3. 透過觀光局核定的國內訂房平台（按此查詢），向有參加本活動且與該平台合作的旅宿業訂房。

申請優惠流程

1. 使用優惠者於入住日前或入住當天，上傳或拍攝身分證或健保卡（無照片可）正面圖檔至「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」網頁專區建檔。

2. 若要以完整接種3劑疫苗來申請500元加碼折抵，請再上傳或拍攝疫苗接種證明，如紙本疫苗接種卡（俗稱小黃卡）、健保快易通/健康存摺APP、數位新冠病毒健康證明等。

3. 輸入姓名、手機、生日、現居城市等基本資料。（注意！手機號碼錯誤將無法獲得補助）

4. 入住時出示身分證或健保卡，及疫苗證明，供業者核對身分和資格。

參與活動旅宿業者

可於「悠遊國旅個別旅客住宿優惠活動」的「參與業者」查詢。（名單陸續更新）

不可不知QA

Q1 如何拿到補助費用？

旅宿業者確認符合條件後，即現場折抵給旅客。

Q2 住宿要帶什麼證明文件？

核對身分的身分證或健保卡，以及申請加碼折抵的小黃卡、健保快易通/健康存摺APP、數位新冠病毒健康證明。

Q3 可以用自己的身分證字號幫別人申請優惠嗎？

申請折抵住宿費的旅客本人一定要同時入住。

Q4 向旅行社購買的機加酒自由行套裝行程適用嗎？

請直接向訂購平台的旅行社詢問。觀光局提醒，請先向該局核定的旅行社洽詢訂房及退款相關細節，再辦理訂房作業，等旅行社確認民眾實際入住並符合獎助資格時，將由旅行社折抵住宿優惠。

Q5 入住前發現經費已用完，如何取消訂房？

觀光局表示，參加本活動的訂房行為，旅客與旅宿業者雙方仍須遵守「個別旅客訂房定型化契約」有關解約的規定。（按此查詢法規

Q6 怎麼知道經費用完沒？

觀光局最慢將於經費用完2周前公告停止受理申請，並公布於活動專區。

Q7 個資被盜用申請怎麼辦？

請把本人身分證、健保卡或駕照影本切結為本人查詢，附上立書人親簽、日期及聯絡電話，傳真至縣市政府，縣市政府在收到切結書後，將查詢已被申請之住宿名稱及住宿日期，並以電話通知旅客。如旅客未住宿該旅宿，則請提出切結書給縣市政府，後續經審通過後再恢復旅客獎助資格。

預約參與活動的觀光遊樂園，可享門票3折優惠。圖為台中麗寶樂園。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
預約參與活動的觀光遊樂園，可享門票3折優惠。圖為台中麗寶樂園。 聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影


活動期間

2022年7月15日至12月15日，活動期間視產業復甦及經費使用情形，可能延長或提前終止，若經費預期用罄，將於前兩周公告於活動網站「悠遊國旅-3折遊樂園」。

適用對象

無年齡、國籍限制，凡中華民國國民及居台外國人士，均可適用。

入園限定期間

限定周一至周五，不含星期例假日、放假日及業者休園日

優惠折扣

依各遊樂園票種享原價3折或更低之入園優惠（適用票種及活動票價依各業者公告），且不限次數及入園家數。

申請優惠流程

1. 線上預約

活動網站選擇想去的遊樂園，預約當日至 14 天內的平日時段，取得QR Code憑證後可擷圖儲存或下載 PDF檔案列印，於預約當日持憑證至櫃檯付款。

2. 現場填表

現場填寫紙本表格，持該表格前往購票窗口購票付款。

參與活動遊樂園

目前計有18家，分別為：

北部

雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、小叮噹科學主題樂園、萬瑞森林樂園、西湖渡假村

中部

麗寶樂園、東勢林場遊樂區、九族文化村、泰雅渡假村

南部

劍湖山世界、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、大路觀主題樂園、義大世界

東部

遠雄海洋公園、怡園渡假村

不可不知QA

Q1 一次可以預訂多少張門票？

單筆可預約最大張數為10張。

Q2 現場需出示證件嗎？

若使用優待票，如學生票、敬老票、縣民票、半票…等，請出示相關證件查驗。

Q3 能幫他人預約嗎？

可以，將預約取得的QR Code憑證交由要入園的親人、朋友即可。

Q4 預約後要變更票種、人數，該怎麼辦？

持原預約憑證至現場，工作人員會依實際進場票種、人數收費。

Q5 現場繳費只能付現嗎？

除了付現金，也可先上活動網站查詢各遊樂園提供哪些多元支付方式。

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