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親子丼叫外送實品差很大！他看傻眼投訴反被回：圖片僅供參考

聯合新聞網／ 綜合報導
網友叫外送，餐點卻與外送平台上差很大。（本報系資料庫）
網友叫外送，餐點卻與外送平台上差很大。（本報系資料庫）

外送平台上的餐點多拍攝的相當精美，令人看了食指大動，有網友近日點了「經典雙蛋親子丼」，想不到實際餐點與平台上的照片相差極大，向外送平台反應後，卻只得到「店家圖片僅供參考」的回應，沒有任何補償，讓他氣到不行。

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，他近日在外送平台上點了「經典雙蛋親子丼」，外送平台上餐點的照片看來相當美味，餐點內含肉、蛋、蔥、飯等，想不到等餐點抵達，他一看完全傻眼，實際餐點不只與照片完全不符合，看起來也沒有「雙蛋」，倒是比較像雞肉湯飯。

網友在外送平台上叫餐，餐點實品卻與照片不符，向客服反應後也沒有得到任何補償。圖／取自爆料公社
網友在外送平台上叫餐，餐點實品卻與照片不符，向客服反應後也沒有得到任何補償。圖／取自爆料公社

網友在外送平台上叫餐，餐點實品卻與照片不符，向客服反應後也沒有得到任何補償。圖／取自爆料公社
網友在外送平台上叫餐，餐點實品卻與照片不符，向客服反應後也沒有得到任何補償。圖／取自爆料公社

網友在外送平台上叫餐，餐點實品卻與照片不符，向客服反應後也沒有得到任何補償。圖／取自爆料公社
網友在外送平台上叫餐，餐點實品卻與照片不符，向客服反應後也沒有得到任何補償。圖／取自爆料公社

該網友氣得向客服申訴「開我玩笑吧！這什麼東西？這不是親子丼呀！」然而客服卻只回答「非常抱歉，店家的圖片是僅供參考，並不會和收到的品項一模一樣。造成您的困擾，感到非常抱歉」，並未提供任何補償。

網友在外送平台上叫餐，餐點實品卻與照片不符，向客服反應後也沒有得到任何補償。圖／取自爆料公社
網友在外送平台上叫餐，餐點實品卻與照片不符，向客服反應後也沒有得到任何補償。圖／取自爆料公社

其他網友紛紛留言「雖然說收到的餐點不會一模一樣，但好歹可以像個87％嗎？」、「圖片僅供參考，比泡麵還可憐！」、「超商的微波親子丼賣相都贏它欸，還只要它一半價格！」、「這是麻油雞湯飯吧！這樣有算賺到嗎？」

還有網友說，「僅供參考真的萬能！強烈建議外送平台放真實圖片吧！我自己已經遇見好幾次這個情況了，熊貓每次都只發優惠券打發我，吃飯的心情已經被破壞了啊」、「我說，那個雙蛋咧？」

外送 爆料公社

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