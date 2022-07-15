俗擱大碗！墾丁400元生魚片驚人份量曝光 眾人跪求地址

天氣炎熱，不少人會安排到墾丁度假旅遊，享受陽光沙灘，以及當地的新鮮魚貨。就有一名網友分享，在墾丁後壁湖點了一份4百元的生魚片，怎料餐點上桌後，驚人的份量讓眾人當場愣住，只見裡面含有五種不同種類的生魚片，且每樣至少都有15片，引起網友們暴動，紛紛跪求店家地址。

該名網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享，近日到墾丁後壁湖的餐廳吃飯，請店家切了4百元的生魚片，沒想到餐點上桌後，瞬間就驚呆了。

文章一出，眾人也被價錢嚇到，紛紛驚呼實在太便宜！「超級滿，不知道哪邊吃的到，台北大概四分之一量吧」、「也太便宜了吧」、「俗到靠北，如果全都鮭魚的話就更好」、「感覺我們需要衝一波」、「我不信，除非你說在哪裡」。

不過，也有人看了照片後認為，「這油花完全不行，當然如你沒在追求美味，單純為了生魚片這三個字，倒是可以」、「其實便宜又多反而不太敢吃」、「不過，不是要酸，沒有油脂的鮭魚真的超難吃」。

據了解，這間餐廳是位於墾丁後壁湖的「邱家生魚片」，由於店內生魚片價格十分優惠，因此深受不少民眾喜愛，但必須搭配其他熱炒菜色，無法單點。