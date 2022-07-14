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水餃怎麼煮才好吃？網歪樓：加幾次水不重要有「這個」就OK

聯合新聞網／ 綜合報導
水餃是國民美食，簡單幾顆就是豐盛一餐。圖片來源/ingimage
水餃是國民美食，簡單幾顆就是豐盛一餐。圖片來源/ingimage

水餃可以說是台灣國民美食，白色麵皮下包裹厚實肉餡，撈起來時還冒著白煙，沾著醬油一口咬下，層次豐富讓人口齒留香。煮水餃很方便，許多人會買冷凍水餃囤在冰箱，簡單煮一鍋水餃，配一鍋湯，就是全家豐盛的一餐。

水餃人人會煮，但怎樣煮才好吃呢？坊間一直盛傳水滾後再加冷水的煮法，有網友在爆料公社提問：「水滾要加幾次水啊？到底又是誰祖傳的秘方？」水餃美食話題，短短一天，吸引萬人按讚討論。

不少網友大推家庭必備煮水餃神器「阿嬤」，「準備好水跟水餃，然後大喊『阿嬤我肚子餓了』，這樣就好了」、「怎麼煮水餃？你需要：水餃、鍋子、水、瓦斯爐和阿嬤」、「水餃要煮成功，重點不是要加幾次水，是家裡有沒有阿嬤」

有人說笑，「我的煮法是，先打電話，再拿錢去八方雲集」、「加兩次水，因為一回生二回熟」、「你們太少了，我媽都會滾10次，讓水滾3次，叫我滾7次」、「加11次水，這樣才會成功」。

網友分享自己煮到全破的水餃，笑稱「不用加水，煮到這種程度就可以起鍋了，保證熟透」。圖擷自爆料公社
網友分享自己煮到全破的水餃，笑稱「不用加水，煮到這種程度就可以起鍋了，保證熟透」。圖擷自爆料公社

也有人分享暗黑煮法，「水滾就丟進去， 吃一口，沒熟就繼續煮，或者沾醬油配哇沙米直接吃。水煮乾了，就變成鍋貼。煮過頭，破了很多，趕緊補點麵進去，變麵疙瘩湯（記得加點白胡椒提味）」、「不用加水，煮乾就是鍋貼，而且還會有冰花，吃了還會噴汁」、「我都加一碗水，煮到沒水稍微聞到燒焦味就好了」、「不用加水，煮到這種程度就可以起鍋了，保證熟透」、「水滾五分鐘後，吃一口沒熟再丟進去煮啊。吃到你覺得熟為止」、「沒有煮到破掉都沒熟」。

水餃 阿嬤 八方雲集

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