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秒殺「紅土蛋黃酥」轉賣一顆喊到300！ 陳耀訓出面道歉：生產真的跟不上

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／截自陳耀訓麵包埠拓元售票系統
圖／截自陳耀訓麵包埠拓元售票系統

網路知名甜點陳耀訓麵包埠「紅土蛋黃酥」因購買人潮洶湧，搶購時甚至須用上演唱會等級「售票系統」。今年7/12第二度釋出仍迅速秒殺。許多搶不到的網友上網抱怨高價轉賣黃牛眾多，認為店家刻意飢餓行銷「很失望」，甚至在Google評論上留下一星評論，也逼得陳耀訓出面道歉，解釋實在有不得已的苦衷。

店主陳耀訓曾獲世界麵包大賽冠軍，蛋黃酥禮盒單盒訂價達800元，因此有「蛋黃酥界愛瑪仕」之稱。挾世界冠軍之名，再加上熱門人氣推波助瀾，去年在網路上便一度喊出5,000元代購高價，今年搶購一空後在蝦皮上有許多賣家以1600~3000的行情轉賣，差價達到二~三倍。

許多搶不到的失望網友因此抱怨「三年買不到月餅！搶不到後蝦皮好多人加價在賣！請問是批發給蝦皮的零售商了嗎？」、「挑選的銷售通路及方式都讓我有所疑慮，店家也都沒有試圖改善，讓原本的好印象重新改觀」、「不想淪為飢餓行銷下的犧牲品」。

陳耀訓於昨日晚間出面道歉，表示因為去年蛋黃酥預購的網站當機，許多客人在網站上等了數個小時卻沒買到蛋黃酥，「今年春節和中秋節蛋黃酥，我們都委託拓元售票系統作為唯一銷售管道，之所以這樣做，主要是為了避免網購詐騙的情事發生，與現場排隊可能造成的任何爭執。」

陳耀訓說，「大家的留言、私訊、一星負評......，我們都看到了」，即使如此，仍難以避免代購代排業者一樣加入一起搶。他們能做的，是避免網站當機、流程設計不當所造成的不公平問題。而販賣系統拓元也在防止黃牛上做了防範。

為何不增加產量？陳耀訓解釋，他們今年起，已經調整了蛋黃酥製程，讓每日生產量和品質能夠更穩定，但從上線的人數來看，就算在生產上盡最大的努力，還是跟不上消費者需求。「我們在此向大家致歉」，他還說，目前麵包埠的空間、設備和人力的最大產量就是如此。謝謝大家這幾天提供的建議，後續會進行內部檢討，期盼未來能更好。

大部分網友肯定店家的用心「每年都要出來道歉真的是問號，辛苦了」、「系統很快！至少馬上就能知道已經賣完，不用塞車好幾小時損失時間成本」，還有許多人喊話「希望設為常態商品」；更有人打趣「俗話說能用錢解決的問題都不是問題。問題是連黃牛都被搶光了。連續這麼久吃不到，我只能找黃牛，希望我找的黃牛屆時不會放我鴿子啊！」

蛋黃酥 中秋節 代購

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