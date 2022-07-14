客怨生魚片丼飯「蝦腸」沒挑 網反曝真相狠酸：外行人裝內行

不少人都喜歡吃海鮮料理，尤其丼飯類更是受到饕客喜愛，但生食食材的新鮮度以及處理的乾淨程度，都會大大影響到整體味蕾享受。一名網友在網路上發文，批評某餐廳的鮭魚親子丼份量相當少，甚至抨擊生蝦的腸線一大條沒挑掉，而貼文曝光後也掀起討論，但風向卻大變，有網友開酸「外行裝內行！」

一名網友在臉書「靠北餐廳2.0」上發文，原PO抨擊台北某餐廳的鮭魚親子丼份量相當少，「這碗鮭魚親子丼送上來我還以為點到兒童餐，只比茶杯跟味噌湯大一點，一碗還賣560元」。不僅如此，原PO更氣憤開罵，「另一碗生魚片丼飯，蝦子的腸腺一大條也沒挑掉，這是我第一次吃生蝦看到有腸腺，完全不會再來吃了」。

從照片中可以看見，鮭魚親子丼的上方放滿切塊鮭魚和鮭魚卵，正中間還打上一顆生蛋。此外，生魚片丼飯上有數種生魚片、鮭魚卵、還有一隻相當大隻的葡萄蝦，旁邊還貼心放上讓客人解膩的薑片。 原PO抱怨鮭魚親子丼的份量太少。 圖擷自 靠北餐廳2.0

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛開酸，「外行裝內行」、「吃米不知米價」、「蛤！蝦膏當蝦腸」、「蝦腸和蝦膏傻傻分不清楚」、「蝦膏與腸線差別就在懂與不懂」。

另外，也有內行網友幫忙解惑，「那個是葡萄蝦的蝦膏」、「葡萄蝦的蝦膏看成蝦腸線，佩服」、「那是葡萄蝦的蝦膏」、「那是蝦膏！浪費了葡萄蝦的美味，那是要等級夠好、夠大隻才有的，它的頭也是滿滿的膏」。

最後，也有不少網友針對新鮮度做出批評，「這樣的顏色⋯真的不行」、「要吃新鮮的海鮮丼飯，忍耐點出國去日本北海道吃，這種品質連日本超市19點之後半價販售的海鮮丼飯鮮度都還差」、「這隻葡萄蝦的頭殼已經霧化，肉身也偏白色，正常為半透明狀，顯示鮮度不算太高」。