「國民10元飲料」漲價50% 他進超商崩潰：剩麥香還沒背叛
炎炎夏日一到，不少人會買飲料消暑解渴，一名網友到超商發現多年凍漲的「國民飲料」竟然悄悄漲價，從10元變成12元，讓他難以接受，貼文曝光後立刻引發網友討論。
一位網友在《PTT八卦板》發文，表示近日到超商購買飲料，沒想到最熟悉、對味的生活泡沫綠茶紅茶系列鋁箔包裝飲料變貴了，「十元包裝的，竟然變十二元，只多30cc」，原PO只好默默拿起旁邊仍是10元的麥香結帳，崩潰大嘆「好險麥香還沒背叛各位肥宅」。
除此之外，另一名網友12日也發文哀號，提到在超商看到喝了N年的平價生活綠茶，「訂價變成15元了，然後優惠價12元...有沒有一次漲價50%的掛，成本有變那麼貴嗎？」
文章掀起鄉民討論，紛紛留言「變15元了，目前特價12元」」、「15元太扯了吧」、「超甜，不喝也好」、「漲很久了」、「麥香蠢蠢欲動？」、「麥香加油啊」，也有人認為「OK吧，我81年次，國小時就十元」、「買整箱24包220元左右」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言