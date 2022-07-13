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「國民10元飲料」漲價50% 他進超商崩潰：剩麥香還沒背叛

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友到超商發現多年凍漲的「國民飲料」竟然悄悄漲價。示意圖／ingimage
一名網友到超商發現多年凍漲的「國民飲料」竟然悄悄漲價。示意圖／ingimage

炎炎夏日一到，不少人會買飲料消暑解渴，一名網友到超商發現多年凍漲的「國民飲料」竟然悄悄漲價，從10元變成12元，讓他難以接受，貼文曝光後立刻引發網友討論。

一位網友在《PTT八卦板》發文，表示近日到超商購買飲料，沒想到最熟悉、對味的生活泡沫綠茶紅茶系列鋁箔包裝飲料變貴了，「十元包裝的，竟然變十二元，只多30cc」，原PO只好默默拿起旁邊仍是10元的麥香結帳，崩潰大嘆「好險麥香還沒背叛各位肥宅」。

除此之外，另一名網友12日也發文哀號，提到在超商看到喝了N年的平價生活綠茶，「訂價變成15元了，然後優惠價12元...有沒有一次漲價50%的掛，成本有變那麼貴嗎？」

文章掀起鄉民討論，紛紛留言「變15元了，目前特價12元」」、「15元太扯了吧」、「超甜，不喝也好」、「漲很久了」、「麥香蠢蠢欲動？」、「麥香加油啊」，也有人認為「OK吧，我81年次，國小時就十元」、「買整箱24包220元左右」。

超商 漲價

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