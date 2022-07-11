悲情男花3千買2尊稻草人「施法求復合」被騙 網嘆：你還買貴了

過度迷信恐得不償失！有男網友分享自身經歷，他為了能順利與前女友復合，看中臉書廣告的某宗教「合和術」宣傳，便花費3千元買下稻草人，但沒想到師傅最後給他一句話讓他當場氣炸，網友們聽完也不禁愣了，直言「什麼年代還有人信這個？」

一名男網友在臉書社團「爆料公社」發文勸世，他表示自己遇到感情問題，於是在臉書廣告看到茅山道教的「合和術」廣告，在不知廣告真偽的情況下花了3千元買了類似施法用的「稻草人」，希望能與前女友復合。

未料，直到花了錢買下稻草人後，師傅卻說要原PO自己去找對方求和，讓原PO氣得大罵，「這和他之前說的燒掉稻草人，7天後就會找我復合是兩回事」，他驚覺受騙於是發文勸世，希望自己「花錢消災」，別再有人受害。

不過，網友們看了反而哭笑不得，直言「什麼年代還有人信這個，笑死」、「成本100，其餘智商稅」、「臉書大部分廣告都是詐騙的竟然還相信」、「你應該是他唯一一個有騙成功的」、「您臉書被騙買那種Switch還是什麼家電也就算了，竟然相信這種的」，更有人在網拍網站找到同款稻草人，價格僅需80元，價格相差18倍之多。