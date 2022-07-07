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為甚麼現在年輕人離職率偏高？ 網：一堆企業拉高新人價

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖，和內文無關。路透
示意圖，和內文無關。路透

台灣科技業的從業人員、工程師，由於屬於較高薪族群，是很多人嚮往的目標。但同時也有壓力大、離職率高的問題。有網友便在PTT》的科技工作版Tech_Job發問「為什麼現在的年輕人離職率偏高？」引起網友熱烈討論。

該網友表示，除了最近很多新聞報導以外，他在人資部門的同事也說，和10~15年前老一輩相比，這幾年新人的離職率都居高不下，很多人都幹不滿兩年就離職了，「是現在年輕人不耐操嗎？或還有其他原因？」

有些網友認為和這幾年科技業景氣火熱有關「職缺比人多，想跳就可以跳」、「行情好、景氣好、工作好找，不爽就換了阿，不然一堆企業都在拉高新人價，不就是新人難搶嗎?」、「現在外商越來越多，一線IC廠也開大門，這些都是上一輩沒有的機會」

也有人認為，是為了追求更好職缺和薪水的正常反應，「跳槽加薪才快啊 跳槽一次20% 待著一年也才加5%」、「不一定是年輕人愛離職，也有可能是公司越來越爛」、「離職90%是別家給的更高」、「因為比老人聰明，知道跳槽薪水跳地快」。

PTT 高薪 離職 科技業

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