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男友泡麵給她吃竟連「塑膠」都丟進去煮 網急勸：快分手

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨男友把泡麵未拆封的調味包丟入沸水煮，網友看完狂勸她「快分手」。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨男友把泡麵未拆封的調味包丟入沸水煮，網友看完狂勸她「快分手」。示意圖／ingimage

泡麵口味多樣又可輕鬆烹煮，是不少人宵夜的最佳選擇，而每個人煮泡麵的方式不同，通常會顧及食品安全，盡量避免烹煮到塑膠包裝。但日前一名女網友抱怨「男友煮塑膠醬料包給她吃」，貼文一出馬上引發網友討論。

一名女網友在Dcard發文表示「男友煮塑膠給我吃」，指出男友日前幫她煮袋裝泡麵時，因為內容物是乾麵，男友擔心調味包凝固，所以在水煮到沸騰後，把麵跟未拆封的調味包直接丟入鍋中烹煮，讓女方十分崩潰，告訴他「夏天氣溫高，調味包不會凝固，這樣煮會有塑化劑」。

沒想到男友回她「妳以前蟹肉棒的塑膠套還不是丟下去一起煮，吃了也沒有死，塑膠加熱吃下肚又不會怎樣」，讓原PO氣炸怒回「你覺得不會怎樣，為何不自己吃？」這時男友怒不可遏，直呼「妳如果不吃，就給我滾出家裡」。

事後，原PO無奈表示「很感激他幫我煮麵，但我沒有叫他這樣煮，男友還要我去檢測包裝的耐熱，並要我提出證明，證實吃下肚會有什麼影響，再來跟他要補償」。

貼文曝光後，網友搖頭表示「這種人居然有女友」、「趁這個機會快分手」、「妳要開始回想在今天發現之前，妳男友煮過幾次乾麵給妳吃了」、「說不定他只是太愛面子了，怕被妳嘲笑連泡麵都不會煮，下次煮泡麵他會拆掉包裝吧」。

泡麵 Dcard 食安

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