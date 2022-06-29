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試穿牛仔褲驚見「褲底黃黃的」 他崩潰：還飄出陣陣菊花味

聯合新聞網／ 綜合報導
牛仔褲內側有土黃色的污漬。 圖／翻攝自臉書「爆廢公社」公開版
牛仔褲內側有土黃色的污漬。 圖／翻攝自臉書「爆廢公社」公開版

不少人購買衣服和褲子之前，都會先進行試穿，以免買回家後不合身。一名網友在臉書上發文，表示自己日前去試穿牛仔褲，結果卻發現褲子裡有一大片土黃色的污漬，讓他崩潰直呼「還有陣陣幽香的菊花味⋯真沒公德心！」而貼文曝光後也掀起討論，還有服飾店員分享類似經驗。

日前一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，從附上的照片中可以看見，深藍色牛仔褲的內側有大片類似土黃色的污漬，而位置剛好就在肛門的附近，很難不讓人多想。原PO透露自己想買一件新褲子，便先試試看尺寸和長度是否適合，但卻看到這噁心畫面，讓他直呼「還有陣陣幽香的菊花味⋯真沒公德心！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「應該是剛好鬧肚子，放了一個水屁」、「聞到味道了⋯」、「他坐到咖哩便當了」、「很厭惡這種沒水準的人」、「所以買回來的衣服褲子都要洗一次」、「就是有人不喜歡穿內褲出門，屁股也沒在擦」、「以後買褲子是不是要先聞一下」、「有味道的一張圖片」。

另外，也有網友分享類似經驗，「在服飾店工作真的有遇過，整理架上褲子拍一拍抖一抖，從褲管裡滴出屎」、「這個讓我想到我朋友試褲子，舊的褲子被人家拿去要試穿」。

牛仔褲 爆廢公社

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