OL拍計程車「請不要翹腳」公告 網見一亮點全歪樓：隨妳翹

為避免乘客行為脫序，計程車司機也開始採取行動提醒後座乘客。有網友便在社群媒體發文，分享自己搭乘計程車時，遇到司機貼出「請不要翹腳」的公告，詢問自己是不是該把腳放下來。沒想到原PO貼出照片後，網友反紛喊「妳的話應該可以」、「這種腳多翹幾次沒關係」。

一名網友在臉書社團貼出一張照片，照片顯示原PO搭乘的是計程車，而計程車司機在前座椅背後方貼了一則告示，寫著「尊重別人，也注重衛生，請不要翹腳」，「請不要翹腳」還特地放大字體，原PO則詢問「我是不是該把腳放下來」。

照片貼出後，網友們卻歪樓寫下「妳的話應該可以」、「美腿無誤」、「不用，這個腿我給一百分」、「這雙腿配窄裙！」、「妳這腿，好吧！隨你翹」、「這個腿可以」、「沒事，我是司機我也會體諒妳的」、「美腿可以例外」、「這種腳多翹幾次沒關係」。

至於翹腳與衛生有何關聯，有網友推測可能與之前「光腳女」事件有關；有網友則判斷司機所指的翹腳「大概是指腳踩在／放在前座的椅背上」、「應該是不想被踢到前面的座椅背吧，倘若下一位乘客看到白白髒髒的痕跡，對計程車的清潔觀感不好」、「我開車也很不喜歡後座的人翹腳，把別人椅背弄髒都不會不好意思」。