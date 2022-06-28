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奇萊北峰遛鳥俠否認拔標示牌 下秒遭網打臉是「合夥作案」

聯合新聞網／ 綜合報導
張男否認拔起奇萊北峰標示牌，卻遭網友二度踢爆。圖/翻攝記者爆料網 2.0
張男否認拔起奇萊北峰標示牌，卻遭網友二度踢爆。圖/翻攝記者爆料網 2.0

日前一張「奇萊北峰被拔起來了」的照片在網上掀起熱議，當時照片中拔起標示牌的男子遭網友起底，是過去曾在同地點拍攝不雅照的「奇萊北峰遛鳥俠」，不過該男對此拒不承認，直至昨（27）日又有一名網友曝光群組對話的截圖，指控遛鳥男確實非唯一兇手，而是合夥作案。

海拔標高3,607公尺的台灣名岳奇萊北峰，原先固定在三角點旁的標示牌被人硬生生拔起，一名網友26日更在PTT以「奇萊北峰被拔起來了」為題發文，直指兇手是2020年曾在同一地點拍攝露鳥照的張姓男子，並曝光張男的Instagram限時動態，畫面中他右手舉起底部尚連著地基的石牌，左手則對鏡頭比出中指。

面對網友指控，張男在受訪時一概否認，他稱自己登頂時就發現標示牌已被弄斷，自己只是覺得好玩才拿起來拍照上傳。不過曝光該事件的網友於昨（27）日繼續在PTT發文踢爆，張男說標示牌先前就已鬆動，是因其在自己的群組鼓吹同夥四處挖三角點基石、太管處石牌，更稱他們是一個共犯集團，打著無痕山林的藉口四處破壞、偷竊公物。

該網友還曬出一張LINE群組的對話截圖，只見集團中的一名林姓男子直接承認，「那個我搞很久才把它整根弄起來，結果有人上來，不然我就把它扔了」。目前太魯閣國家公園管理處接獲民眾舉報後已派員上山處理，警方也介入調查，兇手將依國家公園公告禁止事項破壞公物設施開罰3千元。

眾多網友也紛紛發聲譴責，「這種人不能禁止他上山嗎？」、「正義魔人，覺得移除人工物才是自然」、「最大根的人工物爬什麼山在山上踩來踩去」、「這些人說謊都不會臉紅的」、「拔起來到底有哪裡好玩的？國小生嗎？」、「爬了一半的百岳，結果拆石牌丟山林」。

太魯閣國家公園 PTT

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