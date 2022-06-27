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拆奇萊北峰標示牌合影辯非破壞者？太管處：抓到罰3千

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

奇萊北峰的標示牌原本安插在地上，如今卻疑似被人拔起。圖／太管處提供
奇萊北峰的標示牌原本安插在地上，如今卻疑似被人拔起。圖／太管處提供

奇萊北峰是登山知名路線，山頂有「奇萊北峰」的標示牌，是大家登頂後合照的代表性標誌。沒想到竟有人拔起標示牌，1名張姓男子拿著標示牌比出不雅手勢拍照，遭到網友撻伐，張男堅稱不是自己所為，「不可能做這麼無聊的事」。太管處表示，一定追查破壞者，並祭出相關罰則。

昨晚登山社群有許多人貼出張男登拿著奇萊北峰標示牌的照片，左手還比出不雅手勢，網友見狀紛紛大罵「太沒公德心」。有網友肉搜，發現張男是2年前「奇萊北峰露鳥俠」的成員，當時有3人脫褲拍下踩著標示牌與三角點的照片被法辦，其中張男在2名友人中間，嘴巴還叼著菸。

張男的朋友何姓山友在IG放上相同照片，寫上「誰拆了奇萊北峰的牌，私訊我，我想跟你當朋友，我跟杜哥想找你爬山」，疑似透露破壞者是其他人。

張男受訪表示，昨天中午11點多到山頂時，就看到奇萊北峰的標示牌斷掉，「想說怎麼有人比我還狂」，便出自好玩的心態拿起來拍照，自己也知道PO上網會引起爭議，但沒有刻意想要紅。現在已經有警方聯繫，都有澄清解釋不是自己拔掉標示牌。

張男說，自從在奇萊北峰三角點脫褲拍照後，長期被太管處關切，知道自己與朋友是一群備受爭議的人，但只是好玩而已，沒有太多想法，不過再怎麼樣也不可能破壞，也不會做任何傷害其他人與山林的行為，強調不是自己拔掉標示牌。

太魯閣國家公園管理處遊憩服務課長聶士詔說，接獲民眾舉報已派員上山處理，也有警方介入調查，初步看到照片，認為該名山友明顯將標示牌拔起，仍會持續釐清並追查破壞者。將依國家公園公告禁止事項破壞公物設施開罰3千元，會視標示牌破壞情況，能否原地修復。針對山友屢遭檢舉不尊重山林行為，若違法一定會有相關罰則，至於未來會不會禁止其入園，將另案處理。

1名張姓男子拿著被拔下的奇萊北峰標示牌，比出不雅手勢拍照，遭到網友撻伐，張男堅稱不是自己所為。圖／翻攝張姓山友臉書
1名張姓男子拿著被拔下的奇萊北峰標示牌，比出不雅手勢拍照，遭到網友撻伐，張男堅稱不是自己所為。圖／翻攝張姓山友臉書

張男的朋友何姓山友在IG放上相同照片，疑似透露破壞者是其他人。圖／翻攝何姓山友IG
張男的朋友何姓山友在IG放上相同照片，疑似透露破壞者是其他人。圖／翻攝何姓山友IG

張男在2年前與朋友3人脫褲拍下踩著標示牌與三角點的照片被法辦，其中張男在2名友人中間，嘴巴還叼著菸。圖／資料照
張男在2年前與朋友3人脫褲拍下踩著標示牌與三角點的照片被法辦，其中張男在2名友人中間，嘴巴還叼著菸。圖／資料照

奇萊北峰是登山客攀登的知名路線，山頂除了三角點外，還有「奇萊北峰」的標示牌，沒想到竟有人拔起標示牌。圖／太管處提供
奇萊北峰是登山客攀登的知名路線，山頂除了三角點外，還有「奇萊北峰」的標示牌，沒想到竟有人拔起標示牌。圖／太管處提供

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