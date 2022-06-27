外送味噌湯159元！她突收「強迫中獎」訂單 網質疑：詐騙新招

不少人都有使用外送平台的經驗，不僅餐點選擇相當豐富，還可以省去外出購買的時間。不過，外送平台卻疑似被有心人士用來詐騙，一名網友在網路上表示自己收到沒有發票的外送餐點，裡面只有一碗味噌湯卻要價159元，而貼文曝光後也掀起討論。

「強迫中獎的味噌湯！」一名網友在臉書「爆料公社」上發文，透露昨（26）日晚上6點10分，她和朋友在店裡聊天，期間正在接洽客人時，突然有熊貓外送員靠近，雙方都以為是對方叫了外送，於是友人便趕緊上前付了159元取餐。

直到回過神後，原PO和朋友才驚覺兩人都沒有點外送，餐點的紙袋內沒有發票，聯絡客服也沒有得到回應，詢問店家則說是外送平台的問題。原PO無奈直呼「一碗味噌湯原價35⋯這杯159！還是強迫中獎的⋯送錯了那外送人員應該要回來拿」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「看那單子也怪怪的，外送員如果沒回來拿也建議不要喝」、「現在詐騙集團入侵外送行業了」、「很像最近的詐騙招式，送妳沒訂的東西卻要妳付錢」、「新的詐騙手法吧，看單子就怪了」、「感覺好像詐騙新招耶」、「感覺是買了個套餐159，套餐內的湯不想喝，於是拿去騙別人，典型的詐騙行為」。

另外，也有網友眼尖發現異狀，「單子上就寫外帶自取了，跟外送員一點關係也沒有，應該是有人用這種方式在惡意賺錢」、「取餐方式是外帶自取不是外送餐，可能把主餐拿走隨機找人付錢」、「外帶自取欸，應該是主餐吃完剩下湯，拿湯再去騙人，把主餐的錢賺回來」。