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他冷氣開29度配電扇 網昏倒曝一作為最耗電

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO認為冷氣固定在29度，配上電扇，意外舒適。圖片來源／ingimage
原PO認為冷氣固定在29度，配上電扇，意外舒適。圖片來源／ingimage

台灣近日高溫炎熱，不少民眾就算想省電，也忍不住開冷氣，但配合設定恆溫、開電風扇等小步驟，希望多少省一點。有網友近期分享，室外溫度32度，但將冷氣定溫在29度，配上電扇，相當舒適，不過網友聽聞後紛紛昏倒，並透露一步驟最耗電。

原PO在PTT的Gossiping板發文，並以「冷氣溫度29會很耗電嗎」為題，他說自己將冷氣開到29度，配上電扇，意外舒適，意外想開一整天的冷氣，他發覺溫度並不是太大問題，主要在於除濕，他覺得自己是喜歡除濕後的舒適。

原PO認為，冷氣開機後1小時會啟動壓縮機25分鐘，他也沒有特別想買除濕機，不知道將冷氣設定29度會不會過於耗電。

對此，不少網友留言表示，「應該是浪費電」、「29度乾脆不要開」、「高於16度都不叫開冷氣」、「要除濕的話用除濕機，冷氣除濕後會比用除濕機除的更快復潮」、「要省電就是買除濕機」、「昏倒，29度不如不開」

其中，有網友也解釋，「變頻冷氣到達設定溫度降頻後，除溼效益趨近於零」、「冷氣最耗電的就是啟動壓縮機到設定溫度這一段時間，如果是定頻，你的壓縮機就會啟動耗電，很快就關掉，然後溫度升上去，啟動耗電一直循環，這是最耗電的使用方式」、「我這幾天都開29度，室內3坪，定頻冷氣，含其它家電，48小時耗了14度電，我覺得滿涼的，主要還是取決西曬樓層室內坪數定頻變頻」。

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